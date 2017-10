Loobujate ja uute tulijate pealinn

Loobumised on andnud Viljandis seni isegi rohkem kõneainet kui see, kelle poolt hääletada. Esimest korda alates 1990. aastate algusest ei lähe valitsev linnapea uutele valimistele. Eelmisel korral 809 häält kogunud, valimised kindlalt võitnud ja seejärel esimest korda linnapeaks saanud folgipealik Ando Kiviberg sel korral võitlusesse ei astu. 809 häält oli aga peaaegu 11 protsenti kõigist häältest, mis 2013. aastal Viljandis poliitikutele üldse anti.

Olulisi loobujaid on veel. Neli kunagist linnapead, üks ammune volikogu esimees, üks hiljutine abilinnapea. Isegi selline mees nagu Priit Toobal kandideeris neli aastat tagasi Viljandis volikokku. Hääli tuli tublisti, aga volikokku ta ei läinud, tegi hoopis poliitikaga lõpparve ning arendab nüüd Viljandis matuseäri ja teeb ettevalmistusi Soomaa serval jõulumaa avamiseks.

Kõik see on aga ajalugu ning vaatamata loobujatele on seegi kord hulgaliselt, kelle seast valida. 170 kandidaati on rohkem kui eelmisel korral.

Kolm võrdset nimekirja

Nimekirjade põhjal hinnates on harjumuspäraselt kolm favoriiti Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid (SDE). Praegu on neil kõigil volikogus kaheksa kohta ning lõppeval valimisperioodil on nad kõik vähemalt poolteist aastat saanud ka võimuliidus kaasa teha. Ainsana on pidanud Viljandis kõik neli aastat opositsioonis veetma kolmeliikmeline Keskerakonna esindus.

Et ühtegi populaarsusuuringut Viljandis erakondade kohta tehtud ei ole, siis on lausa võimatu ennustada, kes neist seekord võita võiks. Aga nagu praegune võimujaotus kinnitab, pole sugugi võimatu, et ka 15. oktoobri hilisõhtul tuleb välja kuulutada üleüldine viik. Kindlasti saab oma esinduse volikokku ka Keskerakond ning uue tulijana võtab tõenäoliselt oma koha või isegi kaks Jaak Madisoni veetav Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE).

Linnapeaks soovib Viljandis viis inimest, neist kolm on riigikogu liikmed. Kui ei juhtu tõelist imet, siis Jaak Madisonist linnapead ei saa. Tema keskerakondlasest riigikogu kolleegist Helmut Hallemaast samuti mitte.

Sotside liidril Helmen Kütil on kolmest riigikogulasest suurim võimalus see koht endale saada, aga selleks tuleb Kütil saavutada ei rohkem ega vähem kui valimiste võit. Vastasel korral on sotsidel hirmus keeruline võimupartnerit leida.

Kütiga vähemalt võrdsed võimalused on reformierakondlasel, varem paljude ministrite nõunikuna töötanud Madis Timpsonil. Kõige keerulisem on linnapeaks hakata praegusel volikogu aseesimehel, kohaliku küünlavabriku juhtkonda kuuluval Harri Juhani Aaltonenil. Temal tuleb selleks esmalt Eesti kodakondsus saada.

Soome kodanik Aaltonen on Viljandis töötanud juba paarkümmend aastat, poliitikasse tuli ta neli aastat tagasi, sai kohe volikogu aseesimehe koha ja on nüüd IRLi favoriit linnapeatoolile. Aga linnapeaks saamiseks hädavajalikku kodakondsust tal ei ole. Praeguseks on tal tehtud esimene vajalik eksam seaduste tundmises, nüüd tuleb sooritada veel keeleeksam ja siis oodata valitsuse otsust. See võib halvimal juhul võtta aega pool aastat. Seda, kuidas kavatseb IRL linna juhtida, kui linnapeakoht peaks just neile kuuluma, pole erakond viljandlastele seletanud.