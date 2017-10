Õpetamine paelub parimaid ka neljakümne tööaasta järel

Mart Oja / Sille Annuk

Mart Oja, Mart Reiniku kooli matemaatikaõpetaja

Õpetaja 1976. aastast.

Mart Oja on tõeline koolmeister. Tema südameasi on, et lapsed saaksid matemaatikas tugeva põhja ja süstemaatilise tööharjumuse. Oma konkreetsuse, töökuse ja austava suhtumisega kõigisse on Mart Oja õpilastele ja kolleegidele suureks ja meeldejäävaks eeskujuks. Vilistlased käivad teda ka aastate möödudes koolis tervitamas ja tänamas ning soovivad, et just Mart Oja õpetaks nende lastele matemaatikat. Teadmised ja oskused, mis nad Oma Õpetajalt on saanud, on neid elus palju aidanud.

Lisaks õpetamisele on Mart Oja alati aktiivselt koolielus osalenud: nii liikumispidudel õpetajate võimlemiskavades kui ka kooli näitemängudes. Tema karmi sõna taga peitub abivalmidus ja heasoovlikkus ning tahtmine, et kõigist Reiniku kooli õpilastest saaksid tublid inimesed.

Praegused õpilased rääkisid temast nii: «Õpetaja Oja selgitab alati kõike hästi põhjalikult ja kui oled puudunud või ei saa esimesel korral teemast aru, seletab ta selle hea meelega uuesti. Talle on kõige tähtsam, et me matemaatika selgeks saaksime ja et meil endal elus pärast lihtsam oleks.»

Liivi Albre / Margus Ansu

Liivi Albre, Tartu kutsehariduskeskuse meisterõpetaja

Õpetaja 1972. aastast.

Kui Tartu kutsehariduskeskus mõni aasta tagasi meisterõpetajaid otsis, siis polnud kahtlustki, et arvuti- ja digioskuste õpetaja Liivi Albre on kindel valik. Nüüd õpetab Liivi Albre lisaks tulevastele raamatupidajatele, bürootöötajatele ja IT-spetsialistidele ka kooli õpetajaid, et kõik kiiresti muutuvast digimaailmast kasu saaksid. «Iga aastaga läheb põnevamaks,» tunnistab staažikas õpetaja.

Liivi Albre paljukasutatud e-õppe keskkonna Moodle kõrvale on tulnud hulga muid õppimise ja õpetamise rakendusi, mis aitavad teha koolitöö huvitavamaks, praktilisemaks ja isegi lõbusamaks. Aga selleks, et üks äpp tegelikult õpetama hakkaks, uurib selle kasutusvõimalusi Liivi Albre ja siis tema juhendamisel teised õpetajad. «Ta on uudishimulik, innustaja, uute ideede tooja, avatud meelega kolleeg ja soe sõber,» iseloomustavad teda lähedased.

Ta on õpetaja, keda köidavad õpetamise juures eelkõige õpilased. Ja õpilased omakorda hindavad kõrgelt oma õpetajat. Ta on üks neist õpetajatest, kelle trump on leebuse, heatahtlikkuse ja sõbralikkuse kõrval ka õppimise õpetamine. Ta on nõus tegema rohkem, et lõpuks tulemus tuleks, sest nagu ta ise on öelnud, õnnelikud inimesed teevad ta õnnelikuks.

Ana Kontor / Sille Annuk

Ana Kontor, Herbert Masingu kooli eripedagoog ja arendusjuht metoodilise töö alal

Õpetaja 1974. aastast

Vaevalt et Eestis on inimest, kes töötab erivajadustega lastega ega ole kokku puutunud Ana Kontoriga kas ülikooliõpingute, täiendkoolituse või praktika käigus. Kolleegid iseloomustavad teda kui õpetaja musternäidet: kodutööd alati tehtud, õpilaste tööd alati parandatud, tagasiside antud igale õpilasele individuaalselt.

«Alati» on üks neid sõnu, mis Ana Kontorit iseloomustades sageli läbi käib. Alati tasakaalukas, alati toetav, alati julgustav, alati soe, alati rõõmsameelne. Ta on sooja südame ja õrna hingega inimene, kes püüab alati mõista ja mitte kunagi hukka mõista. Tal on oskus näha nii kolleegides kui õpilastes parimat ja see talle omasel konstruktiivsel ja muhedal moel ka välja tuua.