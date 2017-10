Valimisliit tahab Järvamaal haldusreformi jätkata

Parteid on Järvamaal tublisti kanda kinnitanud. Kõigis kolmes omavalitsuses on oma nimekirjaga väljas viis erakonda: Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), Keskerakond, Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE).

Suurima segaduse nendel valimistel on Järvamaal põhjustanud sotsist maavanem Alo Aasma. Koduerakonnas kandideerimise asemel moodustas ta valimisliidu Suur-Järvamaa, mis soovib haarata võimu kõigis kolmes omavalitsuses.

Nagu nimigi ütleb, on valimisliidu peaeesmärk liita kõik maakonna omavalitsused üheks, ja mitte kunagi kauges tulevikus, vaid esimesel võimalusel.

Kui Aasma Suur-Järvamaa ideega välja tuli, siis kirjutas sellele alla suur osa Järvamaa silmapaistavamatest ettevõtjatest. Mõni neist on nüüd nõustunud ka kandideerima.

Vaieldamatult on see teema, mille kohta küsitakse ka konkurentide valimisüritusel. Kui veel mõni kuu tagasi tunnistas mitu poliitikut, et ideel pole vigagi, ja ennustas, et rahvastiku vähenemise tõttu tuleb see kunagi nagunii ära teha, siis vahetult enne valimisi keegi konkurendi ideed enam toetama ei kipu.

Aasma vastased on veendunud, et kui Paide linnas ja Järva vallas võibki Suur-Järvamaa ideel toetajaid olla, siis Türi vallas mitte. Kui kolmest omavalitsusest aga kasvõi üks seisab selle vastu, siis pole lootust, et maavanema unistus täituks. Peetakse siiski võimalikuks, et ühineda võivad Paide linn ja Järva vald, kuid sedagi mitte varem kui nelja aasta pärast.

Kandidaatide nimekirja ja nelja aasta taguse valimistulemuse põhjal võib ennustada, et kõige vähem üllatusi peaks tulema Türi vallas. Pikimad nimekirjad ja suurimad häältemagnetid on seal IRLil ja SDE-l. Kui need kaks pärast valimisi üksmeele leiaksid, siis peaks neil volikogus ka koalitsiooni tarvis kohti jätkuma.

Et aga Türil praegu opositsioonis olevad sotsid on IRLi teravalt kritiseerinud, siis võib arvata, et kahe suure liidu asemel võib üks neist valida endale hoopis ühe või kaks väiksemat partnerit ja põhikonkurendi võimust kõrvale jätta.

Paide linnas kinnitavad kõik viis erakonda ja ka valimisliit, et pärast valimisi ei välista nad koalitsiooni moodustamisel kedagi. Isegi sotsid ja EKRE on valmis käsikäes linna arendama.

Ka staažikamad Paide poliitikud tunnistavad, et seekord on valimistulemusi peaaegu võimatu ette näha. Poliitareenile on lisandunud EKRE ja valimisliit Suur-Järvamaa, mille eestvedaja Alo Aaasma korjas neli aastat tagasi hääli hoopis sotsidele.

Ülejooksikuid on Paides rohkemgi. Neli aastat tagasi Reformierakonna linnapeakandidaat olnud Janno Lehemets on maandunud Keskerakonda. EKRE kaks esinumbrit kandideerisid varem sotside leeris.

Viimase nelja aasta jooksul on Paides koalitsioon mitu korda lagunenud, mis on kohalike poliitikute seas tekitanud palju isiklikke pingeid. Just isiksuste sobivus võib olla märgusõna, mille alusel mõne nädala pärast Paides võimuliit kokku pannakse.

Kui Paides on enne valimisi seis segane, siis Järva vallas on olukord veelgi hägusem. Viie erakonna ja valimisliidu Suur-Järvamaa kõrval on seal tugeva nimekirjaga esindatud valimisliit Järva Valla Heaks.

Seitsmel Järva vallaks liitunud omavalitsusel puudub ühtne keskus ja on võimatu ennustada, kas valijad annavad oma hääle mõnele parteile või valimisliidule või otsivad nimekirjadest inimest, kes lubab seista selle eest, et suures vallas jääksid kõlama ka endise omavalitsuse soovid.

PAIDE LINN

Paide linn moodustub Paide linna ning Roosna-Alliku ja Paide valla liitumisel

Elanikke 11 000

Ühine eelarve 13 miljonit eurot

Neli aastat tagasi olid suurimad häälepüüdjad Kersti Sarapuu (399 häält, Keskerakond), Alo Aasma (379 häält, SDE), Mihhail Feštšin (333 häält, IRL), Janno Lehemets (218 häält, Reformierakond), Kaido Ivask (203 häält, IRL), Raivo Raja (107 häält, Valimisliit Meie Vald), Andrus Tull (107 häält, IRL) ja Aivar Tubli (106 häält, Keskerakond).

TÜRI VALD

Türi vald moodustub Türi, Väätsa ja Käru valla liitumisel

Elanikke 11 000

Ühine eelarve 14 miljonit eurot

Neli aasta tagasi olid suurimad häälepüüdjad Pipi-Liis Siemann (439 häält, IRL), Mati Sadam (124 häält, Reformierakond), Raivo Matsina (119 häält, Keskerakond), Veiko Valang (115 häält, SDE) ja Kaarel Aluoja (108 häält, IRL).

JÄRVA VALD