Eesti mehe visadusega põrmust taevasse

«Britid keerasid oma vahetusega kõigile paraja käru ning Holland vedas liiga kiire algusega finaali korralikuks tõmblemiseks. Aga meie poisid sõitsid äärmiselt arukalt. Ära tegime!» juubeldas Killing.

… ja kõik ülistasid kooris Kuslapit

Viimne kui medalimees tõdes: lõpp hea, kõik hea. Endreksonil ja Rajal on nüüdsest kodus 11, Taimsool 10 tiitlivõistluste autasu. Endrekson kinnistas pronksimehe seisust: MMidelt on tal viis üksnes seda karva väärismetalli. Neljapaat on MMidelt võitnud neli pronksi, Endrekson on ainus, kes alati pardal istunud.

«Motivatsioonipuudust küll ei tunne. Lõpetamisele pole ka mõelnud – pigem tahaks medalit korralikult tähistada,» ei ilmutanud vana sõjaratsu Endrekson vähimatki väsimise ega isu vähenemise tundemärki.

Suur trio, aga ka seljavigastuse tõttu hooaja vahele jätnud Andrei Jämsä avaldas eraldi tunnustust Kuslapile. «Emotsioonid on laes ning ka mina sain indu juurde. Ei tohi end hetkekski lõdvaks lasta, sest konkurents on tihe,» lausus koduses Pärnus teleri ääres sõidule kaasa elanud olümpiapronks sõudeliidu kodulehe vahendusel.

«Noor Kuslap tõestas lõplikult kõigile, aga eelkõige iseendale, et tegi vaheaastat võttes õigesti ja on täielikult valmis suures mängus kaasa lööma,» lausus teise mulgi kohta Taimsoo.

«Väga hea ja rahulik on olla,» tõdes 27-aastane Kuslap ise tasasel toonil. «Nüüd saab sõudeliit ka minu nime taha ettevalmistusraha kirjutada. Mul on aga võimalik edaspidi kindlama tundega trenni teha – see ei ole üldse väike asi. Aga peamine on muidugi, et sain ka esimese medali kätte!»

Viie aasta eest Londoni olümpial varuvõistlejana käinud, ent hiljem isegi loobumismõtteid mõlgutanud Kuslap tundis, et sulandus uue liikmena paatkonda ladusalt. «Alguses oli kokkusõit rabe, aga edasi läks ainult tõusvas joones. Meil oli aega ühist keelt leida. Ka siin tundsime end igas sõidus järjest paremini,» mõtiskles ta. «Erilist survet ma ei tunnetanud. Üritasin teha vaikselt oma asja. Aga seda küll vahel mõtlesin, et kui meil peaks nässu minema, siis on, kellele näpuga näidata.»

Nüüd tuleb aga näpuga näitamise asemel püstitada küsimus: kui raske või lihtne on teenekal ja kogenud Jämsäl kohta eliitpaadis tagasi võita?

«Mina pole otsustaja, aga kindlasti pigem raske. Medalipaat ju ikkagi,» lausus Taimsoo. «Samas on ees pikk talv ja keegi ei tea, mis seisus kevadel oleme. Mine tea, võib-olla lükkavad Kuslap, Anderson ja Udam kõik vanakesed paadist välja. Samas ärme unusta: neljane pole ju ainuke võimalus. Kui on palju häid tegijaid, saab kokku panna üle ühe hea koosseisu.»

FAKTIKAST I

NELJAPAATIDE FINAAL

LEEDU 5.43,10 SUURBRITANNIA 5.45,03 EESTI 5.43,32 Holland 5.45,82, 5. Poola 5.48,25, 6. Norra 5.48,29.

Sõidu kulg

500 m: 1. Holland, 2. Suurbrirannia, 3. Eesti, 4. Norra, 5. Leedu, 6. Poola.

1000 m: 1. Holland, 2. Suurbritannia, 3. Norra, 4. Leedu, 5. Eesti, 6. Poola.

1500 m: 1. Holland, 2. Leedu, 3. Suurbritannia, 4. Eesti, 5. Norra, 6. Poola.

FAKTIKAST II

Pronksipaadi 33 medalit

TÕNU ENDREKSON (38 a) – 11 medalit

OM: hõbe 2008 kahepaadis; pronks 2016 neljasel

MM: pronks 2005, 2006, 2015 ja 2017 neljasel ning 2007 kahesel

EM: kuld 2008, 2012 ja 2016 ning hõbe 2011 neljasel

ALLAR RAJA (34) – 11 medalit

OM: pronks 2016 neljasel

MM: pronks 2009 kahesel ning 2006, 2015 ja 2017 neljasel

EM: kuld 2008, 2012 ja 2016 ning hõbe 2011 neljasel; kuld 2009 ja hõbe 2010 kahesel

KASPAR TAIMSOO (30) – 10 medalit

OM: pronks 2016 neljasel

MM: pronks 2009 kahesel ning 2015 ja 2017 neljasel

EM: kuld 2012 ja 2016 ning hõbe 2011 neljasel; kuld 2009 ning hõbe 2008 ja 2010 kahesel

KAUR KUSLAP (27) – 1 medal

MM: pronks 2017 neljasel