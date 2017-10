Ferrari valu ja valu

Veel reedel näis Malaisia GP nädalavahetus Ferrarile lootusrikas: nemad olid tipus, Mercedesed selgelt aeglasemad. Kõik hakkas kiiva kiskuma laupäeval: kuigi Valtteri Bottas jätkas esikümne keskel virelemist, sai Lewis Hamilton oma hõbenoole liikuma ja sõitis välja kvalifikatsiooni kiireima aja. Vettel langes aga mootoriprobleemide küüsi ja langes stardirivi lõppu. Ferrarile pakkus veidi lohutust teist aega näidanud Räikkönen, kuid teel stardijoonele hakkas tõrkuma tema Ferrari turbo ja soomlane pidi katkestama juba enne lähte saamist.

Vettel üritas päästa, mis päästa annab. Viimaselt kohalt kerkis ta lõpuks neljandaks ja appi tuli ka laupäeval 20. sünnipäeva tähistanud Max Verstappen, kes kauni manöövriga võistluse algul Hamiltonist möödus ja enam tagasi ei vaadanud. Sellega möödasõidud tipus aga ka piirdusid: Daniel Ricciardo ei jõudnud Hamiltonile kannule, kuid tõrjus edukalt ka Vetteli rünnakuid ja seega pidi sakslane leppima kuuepunktilise kaotusega oma suurimale MM-rivaalile.

«Arvestades, et Vettel alustas viimasena, ei ole see väga hea tulemus,» nentis Hamilton, kelle edu Ferrari esisõitja ees on viis GPd enne hooaja lõppu nüüd 34 punkti. «Me pidanuks täna võitma, aga kiirusest jäi vajaka. Ma ei tea, millised järgmisest viiest võistlusest meile sobivad, aga eks me anna endast kõik, et ette jääda.»

Vetteli võistlus Malaisias lõppes korraliku pauguga. Pärast ruudulipu langemist tagasi boksidesse kulgedes põrkas Vettel kokku Lance Strolliga. Avarii purustas mehe Ferrari tagavedrustuse ja Vettel jäi auringil jalameheks – tagasi boksidesse pääses ta tänu Pascal Wehrleini pakutud küüdile.

«Ma läksin väliskurvi, et sealt kummipuru rehvidele koguda. Ma arvan, et Lance tahtis teha sedasama, aga ei vaadanud kõrvale ja ma olin seal juba ees,» veeretas Vettel süü õnnetuses kanadalase kaela. Strolli vastus oli, et Vettel poleks pidanud auringil nõnda kihutama. Kohtunikud otsustasid mitte kummalegi mehele karistust määrata.

Malaisia GP:

1. Max Verstappen 1:30.01,290

2. Lewis Hamilton +12,770

3. Daniel Ricciardo +22,519

4. Sebastian Vettel +37,362

5. Valtteri Bottas +56,021

6. Sergio Perez +78,630

7. Stoffel Vandoorne +1 ring

8. Lance Stroll +1 ring

9. Felipe Massa +1 ring

10. Esteban Ocon +1 ring

Sõitjad:

1. Lewis Hamilton 281

2. Sebastian Vettel 247

3. Valtteri Bottas 222

4. Daniel Ricciardo 177

5. Kimi Räikkönen 138

6. Max Verstappen 93

Meeskonnad:

1. Mercedes 503

2. Ferrari 285

3. Red Bull 270

4. Force India 133

5. Williams 65

6. Toro Rosso 52