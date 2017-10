Dementse eaka hooldaja vajab ka ise tuge

Oma täisnime ta perekonna privaatsuse huvides öelda ei soovinud, aga märkis, et tugirühma tuli ta oma ema asemel. Tema ema hooldab oma ema ehk Diana vanaema ning on hooldanud ka Diana vanaisa, kes dementsuse käes kannatas ning kes nüüd on surnud.

Dementsuse tugirühm ongi kokkusaamiskoht neile, kelle lähedased põevad Alzheimerit või mõnd muud dementsuse vormi. Vestlusi seal juhib Tartu tervishoiu kõrgkooli lektor Merle Varik, kes on ühtlasi ka mittetulundusühingu Elu Dementsusega liige.

21. septembril kogunes tugirühma üheksa naist, mitte ühtegi meest. Enamasti hooldati oma ema. Aga tuli ka üks kõrvalseisja, kes muretses naabri heaolu ja hakkamasaamise pärast. Juba teadmine, et oma murega ei olda üksi, annab inimesele toe.

Läbipõlemisoht

Merle Variku üks eesmärke on jõuda nii kaugele, et need inimesed asuksid tulevikus ise tugirühma tegevust organiseerima. Samasugused rühmad käivad ühingu Elu Dementsusega eestvedamisel koos ka juba Tallinnas ja Võrus, aga need võiksid tegutseda terves Eestis. Merle Variku uurijapilk tahab teada, kas tugirühmas osalemine aitab inimest või ei. Ning milliseid viise peaks kogukonnas või ühiskonnas laiemalt otsima, et inimesed, kes hooldavad oma pere dementset eakat, ei tunneks end mahajäetuna?

Neuroloog Ülla Linnamägi, kes kuulub samuti Elu Dementsusega ühingusse, rõhutas, et lisaks toele, mida saab perele anda kas sotsiaaltöötaja või kodus abis käiv hooldustöötaja, on emotsionaalne tugi hädavajalik. Et mitte psühholoogiliselt läbi põdeda.

«Eestlasena püüad ju ikka ise hakkama saada ja mitte appi karjuda,» ütles ta. «Aga nii saavad neist, dementsete lähedaste hooldajaist, varsti minu patsiendid ning varsti tuleb nendega vaat et rohkemgi tegelda kui nende patsientidega, kellega koos nad elavad.»

Tugirühmaga liitunud Diana ütles, et see, mis inimesi dementsete lähedaste eest hoolt kandes tabab ja väga vaevab, on krooniline väsimus. «Ühest küljest tunned, et sa tahad aidata ja panustada, sest see on sulle nii armas ja kallis inimene,» rääkis ta. «Teisest küljest on see ka kohustus, sa väsid, ja muutud tigedaks. Ja mõtled, et miks just mina, ja et see on minu aeg ja minu elu ju ka.»

Diana lisas, et emotsionaalselt ruineerib juba see, kuidas ta näeb, et lähedane hääbub ega tunne enam pereliikmeid ära ning teeb sulle haiget nii füüsiliselt kui vaimselt. Ütlus «hullu jõud on suur» vastab ta sõnul täiel määral tõele.

Diana rääkis veel, et lapselapsena püüdis ta veenda oma ema, et vanaisa vajab hooldeasutust, et see koorem on teistele pereliikmetele liiga suur. Aga vanaema ei olnud sellega mitte mingil tingimusel nõus. Nüüd, mil vanaisa on surnud, näeb Diana aga vanaema käitumiseski samu märke, mis sest, et ametlikku diagnoosi veel ei ole.