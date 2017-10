Reformierakond jätkab Tartus, aga kellega?

Vaene lahkujate linn

Linn kahanemise kõrval on sotside linnapeakandidaat Jarno Laur tõstnud esile ka Tartu suhtelise vaesuse küsimuse, just elanike sissetulekute vaatenurgast, see jääb alla Eesti keskmise. Linnas on palju avaliku sektori töökohti, kuid soovida jätab tootmine. Paljud kandideerijad on esile toonud, et linnal, kus on arvukalt ülikoole ja muid kõrgkoole, lisaks ametikoole, ei õnnestu kuidagi veenda tuhandeid õppurnoori jääma õpingute lõpetamise järel Tartusse tööle ja peret looma. Tasuvaid töökohti on Tallinnast kergem leida. Tartust lahkujaid on tulijatest enam.

Lahendust kirjeldatakse enamasti klassikalises võtmes: ettevõtluse edendamine, eeskätt teaduspotentsiaali ja IT-võimekuse kasutamine. Ja sellega käsikäes elukeskkonna parandamine.

Uudne lähenemine on valimisliidul Tartu Eest, kelle kampaania on rajatud Tartusse suure multihalli loomise kava ümber. Nende kirjelduses on see suur idee, mis annab Tartu arengule müksu ja aitab panna linna kasvama. Suurhalli idee leidis tartlaste toetuse ja ettevalmistustööde rahastuse tunamullu kaasava eelarve hääletusel, kuid valimiseelistuste uuring ei ennusta, et selle idee najal oleks võimalik volikogusse pääsemise künnis ületada.

Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog on Tartu kohta öelnud, et Reformierakonna kõrge reiting Tartus on selgitatav konkurentide nõrkusega. Ka sellega, et nende nimekirjas on palju tuntud nimesid.

Kuid mis veelgi olulisem järeldus: suur osa tartlasi ei soovigi linna juhtimisse järsku muutust.

