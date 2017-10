Asfaldiga korvpalliväljak õpilasi mängima ei meelita

Liikumisruumi vajavad lapsed veelgi. Kuna kooli territoorium on väike, tuleb rakendada olemasolevaid võimalusi, et õpilased saaksid võimalikult palju liikuda. See peab olema ühtlasi noorele ohutu.

Praegu on koolimaja juures asfaltkattega korvpalliväljak, kus õpilasi näeb väga harva.

Tamme kooli direktori Vallo Reimaa sõnul on väga tore, et see plats on olemas, aga paraku pole seda võimalik kasutada õuevahetundides ega kehalise kasvatuse tunnis, sest kui platsil keegi komistab või kukub, on veri kohe põlvest väljas. Ka pole väljaku pind tasane: kui natukene vihma tuleb, on sellel kohe lombid.

«Kogukond ei saa ka korvpalliplatsi kasutada, keegi ei taha seal mängida. Lapsed ei mängi seal. Mõni võibolla niisama seisab ja viskab palli,» rääkis Reimaa.

Et palliplats ohutumaks muuta ja et õpilased seal vahetundide ajal sooviksid olla, on koolipere koos aktiivsete lapsevanematega käima lükanud Hooandja kampaania. Selle eesmärk on koguda 6000 eurot, et tuleval kevadel oleks väljakul kummist katte, millel kukkudes ei saa haiget.

Väljakule ohutu katte paigaldus on üks osa Tamme kooli väliala arendamisest. Teine osa projektist on sellel aastal Tartu linna kaasava eelarve hääletusel. Teises etapis on koolil kavas rajada maja juurde turnimis- või võimlemisväljak. Selle eelarve on üle 20 000 euro.

Kõige kiirem töö on aga korvpalliplatsi korrastamine. See on ka põhjus, miks kool koos lapsevanematega Hooandja kampaania käima lükkas. Väljaku korrastustööd on kavas ette võtta nii pea kui võimalik. Sügisel ja talvel neid töid direktori arvates ilmselt teha ei jõua, küll aga kevadel, kui väljas on kuiv.

Tööd on Tamme kooli õuel veelgi. Selleks et liikumiskompleks saaks terviklik, vajavad väljakud aedu ja istumiskohti. Kui raha Hooandjast ja kaasavast eelarvest ei tule, otsib koolipere teisi võimalusi, et õpi­­lastele õueala mõnusamaks teha.

«Mul on väga palju aastaid põhimõte, et projekte pole mõtet kirjutada, kui on seisukoht, et kui raha ei tule, pole järelikult vaja. Projekti kirjutamine on üks võimalus raha leida. Kui nii ei leia, tuleb teisi lahendusi otsida,» arvas Reimaa.