Valimisliidud tüürivad Peipsi kaldal ainuvõimu poole

Näiteks asub tekkiva Mustvee valla kõrval Jõgeva vald, kus kandidaatide nimekiri Mustvee vallaga võrreldes küll 62 inimese võrra pikem, kuid tekkivas Jõgeva vallas elab ka üle kahe korra rohkem inimesi.

Sama seis on ka tekkiva Peipsiääre vallaga, mille kõrval samuti sellest pea kaks korda suurem Tartu vald, kus kandideerib Peipsiääre vallaga võrreldes 75 inimest vähem.

Viiest omavalitsusest moodustuvasse Mustvee vallavolikokku soovib saada 208 inimest ning Tartumaal, samuti viiest omavalitusest ühinevasse Peipsiääre vallavolikokku kandideerib lausa 240 inimest. Mõlemas vallavolikogus on 21 kohta ning mõlemas sündivas vallas on moodustatud viis valimisringkonda. See garanteerib, et igast ühinevast vallast saaks keegi ka koha volikogus.

Peipsiääre vallavolikogu valimistel on ülivõimsalt esindatud valimisliit Uus Vald, kus kandideerib 107 inimest, ehk pea pooled kogu valla kandidaatidest. Nende hulgas on ka enamik eelmistel valimistel enim hääli kogunutest.

Viiest Peipsiääre vallaks ühineva omavalitsuse juhist ei kandideeri valimisliidus Uus Vald vaid üks senine vallajuht, Pala vallavanem Joszef Weinrauch. Et Pala vald saab uue valla osaks sundliitmise tulemusel, siis on ka täiesti arusaadav, miks pikaaegne Pala vallajuht otsustas valimistele vastu minna oma nimekirjaga.

Ka sündivas Mustvee vallas on valimistel üks silmapaistev valimisliit nimega Uus Laine, kuhu kuuluvad pea pooled Mustvee vallavolikogu kandidaatidest. Kõigis Mustvee valla valimisringkondades on neid kokku lausa 91. Häältemagnetitest valimisliidus Uus Laine puudu ei tule. Selles nimekirjas on kõik need, kes eelmistel valimistel oma vallas või linnas koore riisusid.

Et Mustvee ja ka Peipsiääre vallas on väga jõuliselt esindatud üks valimisliit, kuhu kuulub hulk häältemagneteid, siis on rohkem kui tõenäoline, et mõlemas Peipsi kaldal tekkivas vallas sünnib pärast valimisi ainuvõim.

______

Peipsiääre vald, Tartumaa

Tekib Peipsiääre, Vara, Alatskivi ja Pala valla ning Kallaste linna ühinemisel.

Elanikke 5776

Valla ligikaudne eelarve 6,6 miljonit eurot

Kohalikud häältemagnetid: Pala vallavanem Jozsef Weinrauch (Pala – meie koduvald), Alatskivi vallavanem Andu Tõrva (Uus vald), Vara vallavanem Väino Kivirüüt (Uus vald)

______

Mustvee vald, Jõgevamaa