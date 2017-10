Narvas seisavad vastamisi need, kes võiksid ka kõrvuti seista

Keskerakonna nimekiri Narvas on sama tugev nagu 2013. aastal. Toona pidasid nendega põhilahingu sotsiaaldemokraadid eesotsas ennast ajutiselt Narvasse sisse kirjutanud Jevgeni Ossinovskiga.

Nüüd on suures osas sama opositsioonilise seltskonna etteotsa asunud Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik seda nimetatakse valimisliiduks Meie Narva.

Narva peamise vastuseisu kindlustavadki 2002. aastast administratiivset ressurssi kasutav, aga üsna vähese populaarsusega hoobelda võiv linnapea Tarmo Tammiste ning tema asemel linna juhtimist enda kätte saada püüdev Katri Raik. Nad üritavad näidata, et asuvad vastaspoolel, aga otsedebattide ajal kõlasid nad mõnigi kord otsekui liitlased, kes on valmis koostööks, ja täiendavad kenasti teineteist.

Siiski on valimisjärgset Keskerakonna ja Meie Narva liitu üpris raske ette kujutada. Vaevalt tahab Katri Raigi paati istuda niisugune võimas häälemagnet nagu Mihhail Stalnuhhin, kes veel möödunud kümnendil suure suuga lubas, et tema jalg ei astu Tartu Ülikooli Narva kolledži uude majja, mis püstitati just Raigi eestvedamisel.

Katri Raik ise aga tõotab jumalakeeli, et ei astu mitte mingil juhul ühte punti Aleksei Voronoviga, Keskerakonna fraktsiooni juhiga Narva linnavolikogus. Samuti seisab Raik vastu koostööle varem karistatud ja praegu kohtu all seisvate poliitikutega, keda Keskerakonna nimekirjast leiab suhteliselt rohkelt.

Stalnuhhin kahtles mõnda aega, kas üldse kandideerida parteinimekirjas – vähemalt intriig oli üleval. Keskerakonna raskekaallane on tunnistanud, et teatavad poliitilised vastuolud Narva parteikaaslastega püsivad tal seniajani:

«See puudutab Narva kaasamist haridusministeeriumi projekti, mille kohaselt üks Narva gümnaasium võiks üle minna venekeelsele õppele – otsus seda mitte teha langetati väära teabe alusel, nii et seda tuleks veel kord kaaluda. Samuti ei mõista ma põhjusi, miks Narva sisuliselt keeldus koostööst Sisekaitseakadeemiaga osa akadeemia Narva kolimise küsimuses. See puudutab ka basseini ehitamist selle projekti raames.»

Alternatiivne Savisaare nimekiri on Narvas küllaltki nõrguke: selles on peamiselt vähetuntud või suisa tundmatud kandidaadid. Viirastuslik koloss Edgar paistab Narvast juba päris müütilise tegelasena. Muide, veel hullemas seisus, ühegi trumbita astusid Narva valimisvõitlusse Reformierakond ja IRL, samuti valimisliidu Patriot kandidaadid. Paljud neist on poliitikas täielikud uustulnukad.

Savisaare Valimisliidu Narva nimekirja juhtiv Jelena Valme, kes on Edgari vana hea tuttav ega ole seni veel erakonnast välja heidetud, on seisukohal, et parteikaaslane Tarmo Tammiste ei sobi sugugi linnapeaks.

«Ta on selles ametis 2002. aastast, aga tal puudub selline karisma, mis muudaks ta linnas kuidagigi populaarseks. Ma oskan seda seletada ainult ühe asjaga: terve Narva juhtkond ei võta iseseisvalt otsuseid vastu, vaid nende taga seisavad teised inimesed. See, kes on siin tegelik nukujuht, on juba iseküsimus. Tammiste on aga lihtsalt sobiv mees, keda ametisse määrata.»

Küsimuse peale, kas Meie Narva linnapeakandidaat Katri Raik sobiks sellesse ametisse paremini, vastas Valme, et Raik on samamoodi väljastpoolt tulija nagu Tammiste. «Jah, meie linnapeakandidaat [Savisaar] ei ole samuti kohalik, aga tal on esiteks kolossaalne suure linna juhtimise kogemus ja teiseks just selline karisma, mida härra Tammistel sugugi ei ole,» pareeris Valme.

Praegu ei soostu Valme sõnagagi ennustama, kes saab Narva linnapeaks või millised on üldse valimiste tulemused Narvas. «Igal juhul oleks kurb, kui järgmisel neljal aastal ei peaks mitte midagi muutuma,» nendib ta.

Narva valimisvõitluse poleemikas on juba aastakümneid kõlanud motiiv, nagu ei jaguks narvalastele töökohti. Sellega on ikka kaasnenud ka ettevõtluse toetamine, millist sisu siis ka keegi sellele ei ole andnud. Nüüd on kõigel sellel aga oma statistiline taust: elanike vaesuse poolest on piirkond Eestis selgelt liidrikohal.

Sama tavapärane teema on linnakeskkonna arendamine, kusjuures praegu on eriti aktuaalne uute rattateede ja basseini rajamine. Kandidaatide seisukohad neis küsimustes on tihtipeale õige lähedased, ent taas tuleb nentida, et ammused luukered kapis ning formaalne kuulumine eri poliitilistesse vooludesse jätavad eri nimekirjade kandidaatidele pärast 15. oktoobrit koostööks üpris kasinaid võimalusi.

Niisugustes tingimustes on kõige rohkem võidulootusi nimekirjal, kus on lihtsalt kõige rohkem kandidaate: Keskerakonna nimekirjas Narvas on täpselt 100 inimest, Meie Narval 60, Edgar Savisaare Valimisliidul 24, Reformierakonnal 10, Patrioodil 8, IRLil 5.

- - -

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane

FAKTIKAST

Narva

Elanikke: 57 130 (01.01.2017 seisuga)

2017. aasta t eelarve: 73,9 miljonit eurot

Valimiste esinumbrid:

Katri Raik (Valimisliit Meie Narva)

Valentina Gurova (Isamaa ja Res Publica Liit)

Igor Sumarok (Reformierakond)

Mihhail Stalnuhhin (Keskerakond)

Stanislav Maksimov (Valimisliit Patriot)

Jelena Valme (Edgar Savisaare Valimisliit).