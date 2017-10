Tartu ühendjaoskond vajab politseinikke juurde

Küll aga kaasnevad sellega mõningad muudatused organisatsioonis.

Kokkukasvamine

«Muudatused selle ühinemise raames tehakse organisatsiooni sees,» märkis eilsest kahe maakonna politseinikke ühendavat jaoskonda juhtima asunud politseikolonelleitnant Veiko Järva. «Politseid vajava inimese jaoks ei muutu midagi. Patrullpolitseinikud, uurijad ja klienditeenindajad jätkavad mõlemas maakonnas oma senist tööd.»

Ühinemine on põhjustatud muutustest kogukondades. «Jõgeva maakond kasvab iga päevaga aina enam kokku Tartu maakonnaga,» põhjendas Järva. Ta lisas, et nüüd on võimalik kahe maakonna politseijõud suunata ühe liigutusega sinna, kus selleks peaks vajadus tekkima.

«Politsei võimekus sellega pigem kasvab, sest sel viisil on võimalik väiksema ajaga kohanduda kogukonna ootustele ja soovidele,» sõnas Järva.

Maakonnad paisuvad

Seni Jõgeva jaoskonda juhtinud politseimajor Ivar Dubolazov asub ühinenud jaoskonnas tööle korrakaitseametnikuna. «Ma hakkan Tartus ja Jõgeval tegelema abipolitseinike ja koostööpartneritega,» märkis ta.

Seni vaid Jõgevamaa ennetus- ja menetlustalituse tööd koordineerinud politseimajor Üllar Sõmera laiendas alanud kuust oma haaret ning nüüd juhib ta ühinenud jaoskonnas kahe maakonna sama liini töid.

Jõgeva ja Tartu patrullpolitseinikel on nüüd kahe maakonna peale ühes vahetuses korraga tööl üks välijuht. Ka see peaks tagama parema ülevaate ning kiirema töökorralduse mõlemas maakonnas. Ühinemise järel kasvab paratamatult aga ka välijuhtide töökoormus. «Statistikale tuginedes võin kinnitada, et ühinenud jaoskonna välijuhtide koormus nii palju ei suurene, et peaksime hakkama välijuhtide töökorralduse põhimõtteid muutma,» kinnitas Järva.

Haldusreformi järel paisub nii Jõgeva- kui ka Tartumaa. Jõgevamaa osaks saavad Lohusuu ja Avinurme vald Ida-Virumaalt ning Tartumaale lisandub lõuna poolt osa Palupera vallast, mis kuulub pärast valimisi Elva valla koosseisu.

Et territoorium kasvab, otsib Tartu politseijaoskond juurde kuut piirkonnapolitseinikku. Neist kaks peaks hakkama tööle Jõgeva- ning neli Tartumaal.

Töökohad on juba loodud ning konkursidki välja kuulutatud. «Kandidaate on juba pakutud, kuid eks ikka sooviks, et sõel oleks tihedam ja saaksime valida rohkemate kandidaatide seast,» märkis Järva.