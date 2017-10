Kool käib juba kuu aega, aga õpilased pole staadionile veel pääsenud

Pargis sportimises ei oleks iseenesest midagi üllatavat, kuid teatavasti alustati Tartu linna tellimusel juunis kooli staadioni ümberehitust ning veel varem algas moodsa staadionihoone ehitus. Kõik pidanuks uue kooliaasta alguseks valmis olema.

Viimased otsad

Tegelikkuses pole asjad aga nii ladusalt kulgenud. Tõsi, spordiväljakul said suuremad tööd septembri esimese poolega tehtud, kuid staadionihoone juures sagisid ehitusmehed veel möödunud nädalalgi.

Samas tekitab küsimusi see, et pooleliolev hoone ei oleks pidanud ju segama kehalise kasvatuse tunde staadionil, ning see pani vandenõuteoreetikuid arvama, et ju soovivad linnaisad valimiste eel lihtsalt mõlema objekti linti korraga läbi lõigata.

Reiniku kooli direktori Enn Ööpiku selgitusel see nii siiski ei ole. «Minu teada on linna seisukoht see, et kui väljak valmis saab, siis kohe lapsed sinna ka lubatakse ning hoone lõplikku valmimist ära ei oodata,» ütles ta.

Ometi polnud veel eelmise reede hommikul direktorile mingeid kindlaid kuupäevi öeldud. «Siin on mõned kohad, mis tuleb üle kontrollida, et kõik toimiks. Näiteks praegu vaadatakse üle sajuvee äravoolu,» täpsustas direktor.

Ta lisas, et üldiselt suhtuvad õpetajad ja õpilased Vanemuise pargis sportimisse mõistvalt, kuigi vahel tekib neilgi küsimusi, miks väljakule minna ei tohi, kuigi silma järgi tundub see justkui valmis olevat.

Hispaanlaste kehv mälu

Tartu linnavalitsuse ehitusteenistuse vanemspetsialist Märt Mõttus andis koolile ning õhtuti platsi treeninguteks kasutada soovivatele jalgpalliklubidele siiski lootust, et sel nädalal – vahest juba täna-homme – antakse väljakule viimaks kasutusluba ning staadionil võib siis kohe ka sportida.

Samuti avatakse kasutajatele staadionihoone uksed, kuigi Mõttus pidi möönma, et täielikult valmis hoone veel ei ole. «Hoone tagasein tuleb katta paneelidega, kuid hispaanlased, kes meile need tarnima pidid, olid unustanud paneelid teele panna ning praegu pole ülevaadet, millal need kohale jõuavad,» nentis Märt Mõttus kurioosset fakti.

Paneelide puudumine ei sega tema kinnitusel aga staadionihoonelegi kasutusloa väljastamist ning et sisetööd on ühel pool, toimivad hoone kõik ette nähtud teenindavad funktsioonid.

Reiniku kooli staadionihoone valmib Osiryse projekti raames, mille eesmärk on välja töötada ökouuenduslik ehituspaneel ja seda katsetada. Paneele toodetakse Hispaanias looduslikest materjalidest ja need ei vaja lisaks välisviimistlust. Paneelid vastavad ehitusnõuetele ja tagavad hoone sisekliima.

Staadionihoone ehitamiseks kulus 455 877, spordiväljaku rekonstrueerimiseks aga 435 978 eurot. Hoone ehitas Embach Ehitus, väljaku Jaagor Grupp ja Sahkar TT.