Eesti lühiuudised

Politsei lasi põgeneda üritanud Audil rehvi puruks

Reede hilisõhtul Harjumaal Loo alevikus politsei eest pagenud ja peatumismärguandeid eiranud Audi juht püüdis tagaajamise käigus teelt välja suruda teda jälitanud politseiautot, mis tegi n-ö pirueti ja peatus tee ääres. Paarkümmend minutit kestnud tagaajamise käigus tuli juhi peatamiseks korrakaitsjatel korduvalt kasutada tulirelva. Esmalt tehti kaks hoiatuslasku, seejärel lasti läbi üks rehvidest. Pärast seda sõiduki kiirus vähenes ja politsei sundis juhi peatuma. Politseinikud viisid 30-aastase juhtimisõiguseta mehe jaoskonda. postimees.ee

Keskerakond tühistas Savisaare esinemise TTVs

Keskerakonna eksliider Edgar Savisaar kirjutas sotsiaalmeedias, et Tallinna Televisioon (TTV) tühistas tema esinemised. «Mõni aeg tagasi kutsusid Tallinna Televisiooni inimesed mind kahte saatesse,» märkis ta. «Nüüd teatas mulle Urmi [Reinde], et minu osavõtt saadetest olevat ära keelatud. Kelle poolt – [Kadri] Simsoni ja [Kalle] Klandorfi poolt. Koomiline, et meie püüdsime omal ajal saadetesse laiemat inimeste ringi saada, mitte aga seda piirata. Nüüd te teate, miks ma Keskerakonna suhtes ettevaatlikuks olen muutunud.» BNS

Maavanem jättis lepingule allkirja panemata

Viljandimaa valdade ja linnade juhid sõitsid neljapäeval Otepää lähedale, et panna seal allkiri maakonna ühistranspordikeskuse loomise lepingule. Maavanem Erich Palm (pildil) teatas aga, et tema alla ei kirjuta. Tüli tekkis ühe sõna ümber, mida polnud asutamisdokumendis, aga oli valitsuse korralduses. Nimelt ei olnud valdade ja linnade juhid nõus, et dokumendis on riigi toetussummade ees sõna «kuni». Nii kirjutatigi lepingusse, et riik annab uue keskuse loomiseks esmalt 10 000 eurot stardiabi ja siis 66 700 eurot tegevustoetust aastas. Sakala

Sadamahoone ehitus Võsul sattus uurimise alla

Keskkriminaalpolitsei pressiesindaja ütles, et korruptsioonibüroo alustas tänavu juunis menetlust MTÜ Võsu Sadam kahe juhatuse liikme suhtes, kes võisid rikkuda toimingupiirangut. «Praegu on käimas aktiivne menetlus ja täiendavalt pole võimalik detaile avada,» märkis ta. Lääne-Virumaa Vihula valla majandus- ja haldustalituse juhataja Urmas Osila ütles, et politsei infopäring jõudis vallavalitsusse 15. septembril. Peamiselt soovis politsei viimase aasta volikogu tehtud otsuseid ja istungite protokolle. Virumaa Teataja

Eilsest on vanglates suitsetamine keelatud

1. oktoobrist ei saa Eesti vanglates enam suitsetada. Keeld kehtib nii vangidele kui ka kõigile teistele vanglas viibijatele. Seni on vanglates olnud lubatud suitsetada ainult jalutamisalal ja kuni kolm sigaretti päevas, teatas justiitsministeerium. Uue korra järgi on keelatud vanglasse tuua suitsetatavaid tubakatooteid. postimees.ee