Väsinud suhet filmis mängides tuli kaamera ees olla ka alasti

Pensionil trombonistist isa Raivot mängib Roman Baskin ja tema poega Hugot, kes on ameti poolest popmuusikakriitik, mängib Rain Tolk. Teie mängite Hugo naist Reginat. Kuidas kirjeldate oma rolli?

Regina on ettevõtja, tal on oma kirjastus ja ta tahab kirjastajana jõuda kaugele. Ettevõtliku naisena on tal väga selge eesmärk ja ta teeb kõik, et selleni jõuda. Regina on naine, kes valib karjääri.

Näiteks mida ta teeb, et eesmärgini jõuda?

Filmist on aru saada, et Regina on petnud Hugot. Ta on seda teinud kellegagi, kelle abil saab oma karjääris kõrgemale tõusta. Kui on tarvis mängida räpast mängu, ei löö ta risti ette, aga see ei tähenda, et ta oleks külma südamega. Tunded on tal täiesti olemas, ta saab aru, et ta teeb Hugole haiget, aga ometi ta valib karjääri.

Ühes pikas kaadris kõnnib Regina elutoast vannituppa täiesti alasti ja vestleb Hugoga. Filmitegijad on ilusa noore iseteadva ilme ja hoiakuga naise neil hetkil andnud vaatajate ette külmalt ja kuivalt. Ja vastukaaluks on filmi lõpu poole pillerkaaritavalt erootilised hetked Hugo ja psühhoterapeut Mariani (Evelin Võigemast) alasti lähedusest. Kas olen õigesti aru saanud?

Ma arvan, et operaatoritöö pidigi seletama seda, et Hugo ja Regina suhetes oli teatud distantseerumine, nad olid juba viis aastat või natuke kauem koos elanud, lapsi neil ei ole, ehkki Hugo tahaks. Nende suhetes on juba päris korralik lõhe, mida siis operaatoritöö ka edasi andis.

Mulle see stseen meeldis, aga mu naise arvates, kellega koos vaatasime, ei oleks alastust nii palju vaja olnud. Mida kostate selle peale?

Üks asi on kasvanud teisest. Kui filmi jäänuks ka n-ö sissejuhatav stseen koos Ain Mäeotsaga, kus ma olin täies riides, oleks see minu karakteri kohta rohkem öelnud. Aga see jäi filmist välja.

Filmis leiab Hugo diivanilt võõra mansetinööbi. Kelle oma see oli, ei selgu. Niisiis – kelle mansetinööbi leidis Hugo?

See oligi selle mehe mansetinööp, keda näidati stseenis, mis jäi filmist välja. Ta oli Regina armuke ja võimalik koostööpartner.

Kui keeruline oli teil alasti­stseeni mängida, mitu duublit tuli teha?

Arvan, et duubleid oli kokku kümme. See oli esimese filmimisperioodi kõige esimesel päeval kõige esimene stseen. Keeruline ei olnud, sest umbes viienda duubli juures ma enam ei märganudki, et olen alasti, ja ilmselt ka keegi teine ei märganud.

Teie alastus muutus teie kostüümiks?

Jah.

Teie filmipartner on Rain Tolk. Mida te arvate enda ja tema koosmängust?

Ma usun, et me mängisime natuke väsinud suhte päris usutavalt välja.

Tallinnas lavakunstikooli lõpetamise järel 2008 töötasite viis aastat Vanemuises ja asusite sestpeale vabakutselise näitlejana elama Tallinna. Millised loomingulised suhted on teil praegu Tartuga?

Mul on päris kena ja viljakas koostöö Tartu Uue Teatriga, see algas juba 2012. Praegu mängime Ivar Põllu lavastust «Praktiline Eesti ajalugu», mille viimased selle sügise etendused on 2. ja 3. oktoobril ning järgmised on jaanuaris. Just on alanud proovid lavastusega «BB ilmub öösel», mis tuleb koostöös Von Krahli teatriga vaatajate silme ette novembris Tapa raudteejaamas.

«Minu näoga onu» linastub täna kell 19 ERMi Hurda saalis. Seansile on oodata üht autorit Andres Maimikut ja üht meespeaosatäitjat Rain Tolki, kes kõnelevad filmi tegemisest. Sama film linastub täna kell 20 kultuuriklubis Promenaadiviis (Ülikooli 1), kust pärast seanssi astuvad läbi nimetatud kaks meest.