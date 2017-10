Teever ja Tulevik tõid Levadiale lootuse

Just seepärast tasub FC Floral õnnelik olla, et laupäeval pääseti tänu kapteni Brent Lepistu 90. minuti väravale Viljandi Tuleviku haardest 2:2 viigi ja ühe punktiga. Flora järjekordne vääratus avas ukse Levadiale, kes pidanuks alistama Infoneti – siis kahanenuks Flora edu vaid neljale punktile, kusjuures hooaja viimases voorus kohtuvad kaks kanget omavahel.

Et aga Levadia oskaks kingituse ka vastu võtta, pidi lõppsõna ütlemiseks lavale astuma vanameister Ingemar Teever. Veel kolm minutit enne mänguaja täistiksumist näis, et raevukatele rünnakutele vaatamata tuleb Levadial leppida kaotusega. Alles siis lajatas Kaspar Mutso karistusala joonelt palli võrku ning hetk hiljem oli Teever õigel ajal õiges kohas, vallandades Levadia leeris juubeldused.

«Uskusime lõpuni, meil ei olnud enam midagi kaotada. Aga ilus löök Mutsolt ja lõpus jäi mulle ka üks pall ette,» muigas Teever. «Teadsime, et Flora libastus – võib-olla seal, kus polekski oodanud. Tahaks loota, et teadmine sellest mängu alguses kedagi ei kammitsenud, aga tegelikult väristasime kohati jalga küll, eriti kaitses. Õnneks seekord ründemäng päästis. Oleme tiitliheitluses tagasi, Flora võib veel eksida ja sellest meile juba piisaks. Aga elame mängu korraga. Kui keegi aitab, siis aitab. Kui ei, peame teadma, et oleme vähemalt enda poolt kõik ära teinud,» võttis Teever olukorra kokku.

Kuuest viimasest liigamängust kolm rasket võitu, ühe viigi ja kaks kaotust saanud Flora allesjäänud kohtumisi vaadates näib neil kõige tõenäolisem libastumise võimalus tekkivat oktoobri lõpus, kui Narvas mängitakse sealse Transiga. Ülejäänud kaks kohtumist peab Flora kodus Pärnu Vapruse ja Tartu Tammekaga.

Ent Narvasse peab tänavu veel korra sõitma ka Levadia, lisaks külastatakse Paide Linnameeskonda ja võõrustatakse Viljandit. Suureks lõppvaatuseks ehk 4. novembril peetavaks viimase vooru kohtumiseks Levadia ja Flora vahel on lava siiski juba peaaegu valmis seatud. Ühtaegu sai Infoneti kaotusega selgeks, et tiitlikaitsja lepib tänavu neljanda kohaga ning kolmas, pronksikarva medalikomplekt kuulub tõenäoliselt Nõmme Kaljule.

Tabeli lõpus kindlustas püsimajäämise Paide Linnameeskond, alistades tänu Randin Rande väravale võõrsil pisut üllatuslikult 1:0 Narva Transi. Tabeli punane latern Pärnu Vaprus sai järjekordse sauna, seekord tulemusega 2:7 Sillamäe Kalevilt. Kübaratrikiga hiilgas Aleksandr Volkov.

KAST

Meistriliiga 32. voor

Levadia – FCI Tallinn 3:2, Viljandi Tulevik – Flora 1:1, Narva Trans – Paide Linnameeskond 0:1, Pärnu Vaprus – Sillamäe Kalev 2:7, Tartu Tammeka – Nõmme Kalju 0:3

Tabeliseis

1. Flora 80 punkti, 2. Levadia 76 p, 3. Kalju 71 p, 4. FCI 58 p, 5. Trans 41 p, 6. Sillamäe 33 p, 7. Paide 31 p, 8. Tammeka 30 p, 9. Tulevik 25 p, 10. Vaprus 8 p