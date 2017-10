Rakveres arutatakse keskuse loomist

Iga erakond püüdleb väikelinnas loomuldasa ka sinnapoole, et peatada rahvaarvu kahanemine, selleks on aga vaja veelgi elamisväärsemat ja ettevõtlussõbralikumat keskkonda.

Kõlavamate valimisloosungite kõrval aga on kostnud isegi selline lubadus, et keskväljakule pannakse jõulude ajal installatsiooni asemel taas kuusk püsti.

Praeguse maavanema Marko Tormi juhtimisel valimisvõitlusesse sukelduva Reformierakonna Rakvere piirkonna fookuses on linnasüda, elu- ja ettevõtluskeskkond, üheks põhiteemaks on neil soov rajada keskväljakule suur kultuuri- ja vabaaja keskus, millest on siin räägitud kolmkümmend aastat.

Selle tarbeks on oma nimekirja kaasatud ka hulk kultuuriinimesi ja seltside esindajaid. Kuigi Reformierakond kuulub ka praegu koos IRLi ja sotsidega linnavõimu juures koalitsiooni, on oravad end linna juhtkonnale selgelt vastandanud ja kritiseerivad valimisvõitluses linnavalitsust. Põhiliseks miinuseks tuuakse viimaste aastate seisakut. Reformierakonnale kuulub senises koalitsioonis vaid volikogu esimehe koht.

Reformierakonna nimekirjas on palju tuntud nimesid ja võib eeldada, et 21st volikogu kohast Targas Majas kalli laua taga võtab neist pärast 15. oktoobrit istet üsna mitu.

Rakvere praegune linnapea on Mihkel Juhkami IRList. IRLile kuulub ka üks kahest abilinnapea kohast. See partei sööstis riigikogulase Marko Pomerantsi uljal juhtimisel valimistesse kolme põhilise postulaadiga: terve, tark ja hooliv.

Siin surub linnapea erakond asjadele, mis viimase nelja aasta jooksul nende hinnangul hästi tehtud, nimekiri on pikk, esimese näitena tuuakse korras tänavad, kus viimasedki äärelinna jupid said enne valimisi asfaltkatte alla.

Reformierakondlaste kombel soovib ka IRL ehitada kesklinna perearstikeskuse, mis on volikogus juba ammu rohelise tule saanud.

Mihkel Juhkami on kindlasti üks häältemagneteid, ehkki isegi harrastuskehakeeleeksperdid võivad võtta kergemat sorti mürki selle peale, et Juhkami tunneb end mugavamalt pigem volikogu esimehe kohal, kus ta on varem olnud pea paarkümmend aastat, kui linnapeana.

Kuna uusi spordirajatisi on Rakveres juba rohkem kui küll, rõhuvad mitu parteid kergliiklusteede võrgustiku väljaehitamisele, ehkki nendestki pole enam suurt puudust. Siiski käivad veel praegu tööd mõne kergliiklustee ühendamise kallal.

Ka Keskerakond peab rattasõitu tähtsaks. Keskerakonna linnapeakandidaat on Triin Varek, kes on valimisvõitluses uustulnuk, kuid kelle isa Toomas Varekit teavad kõik poliitikasõbrad. Keskerakond rõhub oma lubadustes sotsiaalelule. Üldjoontes on nad üles lugenud samad asjad nagu teisedki ja toetavad neid ilmselgelt lootuses koalitsiooni pääseda, olgu partneriks kes tahes.

Siiamaani on Rakveres keskerakondlased alati auti mängitud ja tüüri juures ikka teised ning üheks lüliks tavaliselt IRL.

EKRE on Rakveres uus tulija ning kuna nende nimekiri pole kuigi pikk ja koosneb samas suhteliselt vähetuntud inimestest, kui välja arvata esinumber Anti Poolamets ja teisena nimekirjas seisev Marti Kuusik, on raske neile valimistel suuremat edu ennustada. Siiski võib eeldada, et protestihääled korjatakse kokku neilt, kes pole asjade praeguse seisuga rahul.

Rakvere kunagine skandaalne, kuid samas väljapaistev linnapea Andres Jaadla, kes kuulunud oma poliitilise karjääri jooksul paljudesse erakondadesse, on kokku pannud pika nimekirjaga valimisliidu Rakvere Heaks, mis on juba eos sekeldustesse sattunud. Tuntuim neist Allan Jaakuse edukaks kujunenud vägikaikavedu seadusesilmaga, mis väljendus oma groteskset plakatit ka aktiivse välireklaami keelu ajal järelhaagisega mööda tänavaid vedamises.

Sotsidel on linnapeakandidaat praegune teine abilinnapea Kairit Pihlak ning nende nimekirjas on nooruslikkust ja samuti hulk naisterahvaid. Kui teame, et nüüdsest saavad valima minna ka 16-aastased, siis võib ennustada, et sotsid rabavad endile hulga noorte hääli. Kõik sõltub sellest, kui paljud neist üldse seda võimalust ära kasutavad.

Ennustamine on tänamatu tegevus. Kas meeskonda hakkab kokku panema Marko Torm või Mihkel Juhkami on valijate otsustada.

Praegu pole välistatud seegi, et Rakvere juhtimises ei muutu midagi. Samas võib kõik pea peale pöörduda juba valimiste ööl või sellele järgneval hommikul, nagu on ka varem korduvalt juhtunud.

FAKTIKAST

Rakvere

Rahvaarv: 15 738 (seisuga 1.03.2017)

Aasta eelarve: ligikaudu 20,6 miljonit eurot

Valimiste esinumbrid:

Marko Torm (Reformierakond),

Anti Poolamets (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond),

Mihkel Juhkami (Isamaa ja Res Publica Liit),

Kairit Pihlak (Sotsiaaldemokraatlik Erakond),

Triin Varek (Keskerakond),

Andres Jaadla (Valimisliit Rakvere heaks).