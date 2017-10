Tallinnas seisavad ees muutused valitsemises

Sotsiaaldemokraadid

Sotsiaaldemokraadid on valinud sel korral varasemast teistsuguse kampaaniastrateegia. Väga tugevalt reklaamitakse teemasid, mida peaks arutama pigem riigikogus kui Tallinna linnavolikogus. Ent see on justkui poksimatš Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE), kus üksteisele vastandudes koguvad toetust ja tuntust mõlemad.

Raske öelda, kas see suur konflikt tõrjub kõrvale Reformierakonna ja Keskerakonna senise suure rahvustevahelise konflikti, ent edu on sotsid ja EKRE viimasel ajal saavutanud kindlasti. Seda eelkõige just valimiste peateema sõnastamisel ehk teisisõnu selle puudumisel.

Sotsiaaldemokraatide üheks kindlaks suunaks juba teisi valimisi järjest on poliitikasse uute nägude toomine (Helve Särgava, Anastassia Kovalenko, Erik Orgu jne). Kuid seejuures ei saa olla päris kindel, kui suured valijate lemmikud need uued näod on. 2015. aastast on näiteid läbikukkumistest, kus pealtnäha tuntud inimene valijaid kuidagi ei kõnetanud.

Sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaadi Rainer Vakra sõnul on nende valimiste peamine teema muudatused linnajuhtimises. «Koos meeskonnaga võin kindlalt väita, et teeme Tallinnas vajaliku õige pöörde, lõpetame ühe erakonna korruptsioonilugudega põimitud ainuvõimu ning keerame linnavalitsemises uue lehekülje,» selgitas Vakra.

EKRE

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) teeb neil valimistel kindlasti läbi kõige suurema toetajaskonna kasvu. 2015. aasta riigikogu valimistelt saadud hoog on jätkunud ning toetus parteile kahe ja poole aastaga kasvanud. Nende suurimaks probleemiks on kandidaatide vähene tuntus isegi piirkondade esinumbrite tasemel.

Valimiskampaanias on nad olnud kindlasti üks aktiivsemaid erakondi. Nad loodavad, et suureks edulooks kujuneb 12. oktoobril riigikogu suures saalis toimuv kooseluseaduse tühistamise hääletus. Kuigi see ei puutu kohalike omavalitsuste poliitikasse mitte mingil moel, panustavad nad teemale, mis neid üleriigilisse poliitikasse tõi.

IRL

Valijanumbrites on nende valimiste kõige suurem kaotaja tõenäoliselt Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), kes 2013. aastal Eerik-Niiles Krossi toel supertulemuse tegi. Seda edu on IRLil pea võimatu korrata, sest nende kaubamärk on vahepeal oluliselt nõrgenenud. Seda iseloomustab näiteks fakt, et Savisaare ja Tegusa Tallinna liidust lahkunud Mart Luik pandi IRLi Haabersti ringkonna esinumbriks sisuliselt üleöö enne valimisnimekirjade kinnitamist.

Kuna IRL tegi neli aastat tagasi hea tulemuse, on nad sisuliselt kopeerinud toonast valimiskampaaniat. Poliitikavaatlejatele on see mõjunud iseäranis kummalisena, kuid hinnangu sellele annab valija.

IRLi linnapeakandidaadi Raivo Aegi sõnul on nende valimiste keskne teema väärtushinnanguline suhtumine korruptsiooni. «Põhiküsimus on see, kuidas vahetada välja Tallinnas korrumpeerunud keskerakondlik linnavõim, sest ilma selleta ei ole võimalik Tallinnas ühtki head plaani ellu viia,» lausus Aeg.

Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn

Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn on kindlasti nende valimiste mustaks hobuseks. On spekuleeritud, et nad saavad kuni poole varem Keskerakonnale läinud häältest, aga ka seda, et nad ei saa üle künnisegi. Ka erinevates uuringutes on nimekirja toetus tugevalt kõikunud.