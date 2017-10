Kas linnaraamatukogule tuleb ehitada uus hoone ja mis peaks saama kunstimuuseumist?

EKRE

Arvestades Tartu ülikooli vähenenud üliõpilaste hulka (neid on viimasel kümnendil vähenenud pea kolmandiku võrra), saaks osa raamatukogu kasutamise koormust jagada ka ülikooli raamatukogule, mille remont on lubamatult veninud. Seega veel ühe suure raamatukogu ehitamise asemel tooksime esile vajaduse laiendada ja paremini varustada linnaosade haruraamatukogusid, et need hakkaksid jõulisemalt täitma kohalike asumite vaimse keskuse rolli ning aitaksid kujundada linnaosade nägu. Kunstimuuseumiks Tartu linnal raha praeguses eelarves ei jätku, ent kui selle rajamiseks üleriigilisest rahast sõlmitakse kokkulepe, siis saab edasi mõelda.

Isamaa ja Res Publica Liit

Linnaraamatukogu võiks jääda oma praegusele asukohale. Hoonet võiks korrastada ja tingimusi parandada. Ettepanekud ja algatused kunstimuuseumi saatuse kohta peaksid olema laiemal arutelul ja vastuste leidmine tulema koostööst kunstirahva endaga.

Keskerakond

Küsimus etteantud vastusega? Meie digiajastul on raamatukogude roll ühiskonna elus väga kiiresti muutunud ja muutub veelgi. Näeme raamatukogu laiema profiiliga kultuurikeskuse koostisosana. Veelgi enam – Eestis valitsevast ametkondlikust killustatusest tuleb üle saada ning rajada Tartusse terviklik teaduslikke ja rahvaraamatukogusid ühendav võrgustik.

Reformierakond

Tartu linnaraamatukogu, rahva­ülikool, noortekeskused, tudengid ja paljud teised vajavad ajakohaseid ning väärikaid ruume südalinna kultuurikeskuses. Seisame selle eest, et selle kauaoodatud hoone rajamine algaks järgmise nelja aasta jooksul. Pargiala ja laste mänguväljak peab koos kultuurikeskusega moodustama ühtse terviku ja kesklinna pargist peab saama Tartu kõige kultuursem park.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Raamatukogu ja kunstimuuseumi ees on Tartu linnal juba vana võlg: tasume selle linnaraamatukogu ja kunstimuuseumi ühishoone rajamisega. Tartu on oluline kunstikeskus ja muuseum peab meile jääma. Õigupoolest on selline lahendus Tartu kesklinna üldplaneeringus juba ka ette nähtud. Tulevasel ühishoonel on aga laiem mõju linnaruumile: uus kultuuritempel toetab Tartu linnasüdame arengut, toob kesklinna rohkem tartlasi ja muidugi turiste, ning see toetab nii ka ettevõtlust. Ühishoone kõrvale kujundame Küüni tänava rohealast tegevusterohke linna­pargi.

VL Südamega Tartu

Linnaraamatukogu juurdeehitis on üks neist paljudest teemadest, kus Reformierakonna hämarad ärihuvid kahjustavad otseselt linna huve. Aastaid plaanitud Kompanii tänava juurdeehitisele tõmmati viimasel hetkel pidurit, kuigi oli juba korraldatud arhitektuurivõistlus ning välja valitud esinduslik ja stiilne võidutöö Palimtsest. Juba ainuüksi konkursi korraldamise kulud ulatusid ligi 100 000 euroni. Reformierakond tühistas konkursi ja tahab nüüd juurdeehitise asemel püsti panna kesklinna hotelle teenindavat parkimismaja. Südamega Tartu seisab selle eest, et Palimtsest plaanitud kujul püstitataks ja lubab poole selle mahust parkimismaja tarbeks. Puutumata jääb kesklinna park, raeplatsi viltune maja säilib kunstimuuseumina, nagu ka ERMi Kuperjanovi tänava hoone. Kunstimuuseumi kogusid tasub aga hoiustada Raadil, uues ERMis.

VL Tartu Eest

Esmalt tuleks mõelda, kas linnaraamatukogu täidab linlaste jaoks sama funktsiooni, mis aastaid või aastakümneid tagasi. Kas see täidab tartlaste tänapäeva ja tuleviku vajadusi? Kui palju raamatu­kogu funktsioone asendab tänapäeval digimaailm? Kindlasti on raamatute laenutussüsteem mingisugusel kujul oluline, aga kas selleks peab just ehitama uue hoone? Võimalus on ju liita raamatukogu reaalse tõmbekeskuse külge, mida inimesed nagunii pidevalt külastavad. Sel juhul täiendab üks funktsioon teist.

Mis puudutab kunstimuuseumi, siis sama teema. Enne peaks välja selgitama praegused probleemid ja reaalsed vajadused. Seejärel pakkuma optimaalse lahenduse.

VL Tartu Heaks

Linnaraamatukogu ruumid ei ole mugavad ei lugejatele ega raamatukogutöötajatele. Esmalt tuleb kaaluda laiendamise võimalusi raamatukogu naaberkinnistule (Magistri tänaval). Riigi plaanidest kunstimuuseumi tuleviku kohta on meile teada vaid omandivormi muutmise kava (riigimuuseumist sihtasutuse hallatavaks). Uue muuseumihoone ehitamise, lisaruumide otsimise või muu sellise kohta meil infot pole.

Olukorras, kus linnal endal investeeringuteks raha napib, ei pea me mõistlikuks arutada kunstimuuseumi munitsipaliseerimise plaane.

Ühendatud Vasakpartei

Tõmbame nüüd kultuuriasutuste ehitamisest hinge ja katsume mõelda kultuurikasutajate järelkasvule ja heaolule, näiteks teedele ja tänavatele, haridusele ja tervishoiule.