Viimsis peibutavad valijaid üle riigi tuntud nimed

Tuntuimaks neist on kindlasti endine peaminister, endine Euroopa komisjoni volinik ja Reformierakonna auesimees Siim Kallas (pildil), kes soovib panustada oma koduvalla arengusse. Olenemata suurest võimalikust häältesaagist ei saa Kallasest ilmselt siiski vallavanemat.

«Ma näen ennast eelkõige volikogu liikmena ja kaasarääkijana strateegilistes asjades,» ütles ta juulis ERRile. «Aga eks kõik sõltub sellest, palju hääli saadakse ja missugused on võimalused vallavalitsus moodustada, kas see on siis koalitsiooni moodustada või saab Reformierakond nii palju hääli, et moodustab ise vallavalitsuse,» lisas ta. See tähendab, et päriselt Kallas vallavanemaks saamist ei välista.

Teiseks uueks tuntud nimeks Viimsis on samuti Reformierakonna nimekirjas kandideeriv endine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler ja endine Nortali juhatuse esimees Taavi Kotka. Tema on kandideerimise eesmärgina nimetanud peamiselt ettevõtlusega seotud probleemide lahendamist Viimsis.

Samal ajal paneb esimest korda Viimsis oma nimekirja välja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE). Nende esinumber ja vallavanema kandidaat on endine tuntud telenägu Hannes Võrno, kes ei soovi enda sõnul osaleda mitte poliitikas, vaid valla tegevjuhtimises. «Tõsiselt ja pühendumisega ning oma koduvalla inimestele alati ja kõikjal julgelt silma vaadates,» lisas ta. Võrno kõrval kandideerib EKRE nimekirjas ka teisi tuntud nimesid, osa neist on varem kandideerinud valimisliidu Parteivaba Viimsi nimekirjas.

Ülejäänud erakondade nimekirjade tipp on Viimsis jäänud üsna sarnaseks 2013. aastaga. Toona võitis valimised Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), kes sai 21-kohalises volikogus kuus kohta. Sama palju kohti sai ka Reformierakond. Valimisliit Parteivaba Viimsi ning sotsiaaldemokraadid said kumbki kolm kohta, Keskerakond kaks ning Valimisliit Rannarahvas ühe koha.

Viimasel neljal aastal ongi kemplus käinud Reformierakonna ja IRLi vahel, kes on üksteist pidevalt süüdistanud igasugu pattudes, peamiselt korruptsioonis. Valitsemisaega on seejuures jätkunud mõlemale erakonnale, sest mõlemal poolel on olnud ülehüppajaid. Nõnda võikski arvata, et seekord Viimsi elanikud kummalegi erakonnale enam nii suurt toetust ei anna, ent uued näod Reformierakonna nimekirjas võivad taas valimisvõidu tuua.

VIIMSI VALD

Elanikke 19 526 (seisuga 1. september 2017)

Eelarve 22 971 714 eurot

Kandidaate 184

Nimekirju: 9 (6 erakonda ja 3 valimisliitu)

2013. aastal käis hääletamas 8604 inimest 13 058st