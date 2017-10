Referendum röövis Barcelonalt publiku, kuid mitte võitu

Barcelona soovis mängu edasi lükata, ent vajas selleks nii Hispaania kõrgliiga juhtkonna kui ka Hispaania alaliidu nõusolekut. Seda aga ei tulnud. Võimud on katalaanide iseseisvushääletuse õigusvastaseks kuulutanud, sestap olid mundrimeestel Barcelonas hommikust peale käed tööd täis ja jalgpallimängu turvamiseks ei jäänud mahti.

Päev otsa ringlesid meedias erinevad kuuldused, kus raporteeriti kordamööda mängu toimumisest ja ärajäämisest. Otsus, et mängule publikut ei lubata, langetati alles napp pooltund enne ettenähtud avavilet, mis jättis tuhanded pahased fännid Camp Nou väravate taha nõutult ootama.

«Kummaline, kummaline, kummaline,» võttis staadionil viibinud BBC ajakirjanik Andy West õhustiku kokku. «On väga veider istuda tribüünidel ning kuulda väljast fännide vilet ja pahameelehüüdeid. Nad said alles kümme minutit enne kohtumise algust teada, et ei pääse staadionile. Loodetavasti läheb rahvas rahumeelselt laiali, kuid kindlasti on siin palju vihaseid inimesi, kes maksid pileti eest arvestatava summa,» arvas West.

Toimuvat üritasid enese kuuldavaks tegemiseks ära kasutada paljud klubiga seotud inimesed. Kunagine presidendikandidaat Agustí Benedito kuulutas praegusele presidendile Josep Maria Bartomeule, et sellises poliitilises olukorras oleks kohtumise toimumine hullumeelsus. Barcelona fännirühmitus Grada d’animacio nõudis samuti, et kohtumine tuleb ära jätta, ähvardades vastasel juhul platsile joosta. Tilgakese õli valas tulla ka Barcelona keskkaitsja ja Kataloonia iseseisvuse tulise pooldajana tuntud Gerard Pique, postitades sotsiaalmeediasse foto endast valimiskasti juures, millele lisas: «Mina olen juba hääletanud. Üheskoos ei peata meid demokraatia kaitsmisel keegi.»

Hooaega kuuest mängust kuue võiduga alustanud Barcelonat ähvardanuks ilma loata mängu ärajätmise korral topeltkaristus – esiteks oleks kohtumise võitjaks kuulutatud Las Palmas ja lisaks oleks võinud liiga võtta Kataloonia meeskonnalt veel kolm punkti. Las Palmase meeskond, kes oli juba Camp Noule jõudnud, nõudis mängu toimumist. Nagu sellest veel vähe oleks, tahtis Kanaari saarte meeskond isegi õigust kinnitada oma vormile mängu ajaks Hispaania lipp, kuid see plaan lükati tagasi.

Ent lõpp hea, kõik hea – Barcelona alistas Las Palmase Sergio Busquetsi ja Lionel Messi väravatest 3:0, sai seitsmest mängust seitsmenda võidu ja jätkab tabeli tipus.