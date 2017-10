Millise silla peaks Tartu järgmisena ehitama?

EKRE

Tiksoja silla, et tagada linnast põhjapoolne ümbersõit. Suure koormusega Sõpruse sild vajab renoveerimist.

Isamaa ja Res Publica Liit

Riigiga koos tuleb välja ehitada Tartu põhjaümbersõit koos Vorbuse sillaga. Riigiga tuleb pidada aktiivset dialoogi.

Keskerakond

Vahepeal tuleb mõelda ka kergliiklus- ja maismaasildadest. Maastikuarhitektid soovitavad rajada kõnniteed sinna, kuhu rahvas rasked rajad sisse tallanud, sest seal on käijaid.

Sama põhimõte sobib Marja-Lubja kergliiklussilla kohta: ses kohas näeme Emajõe jääl igal aastal tõsist taliteed. Ilma üle Riia tänava kulgeva Vaksali kergliiklussillata jääks aga Tartu ratta- ja kergliiklusteede võrgustikku väga tülikas auk. Ropka ja Tiksoja sillast räägime järgmisest valimisperioodist pikemas perspektiivis.

Reformierakond

Järgmise sillana tuleb ette võtta Sõpruse sild, mis vajab kapitaalset remonti.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Järgmine rajatav sild on Marja tänava kergliiklussild, mis ühendab Supilinna Raadi-Kruusamäe piirkonnaga. Ühtlasi toob see Tähtvere puhkepargi paljudele linlastele palju lähemale. Marja tänava silla rajamiseks on juba sel aastal plaanis algatada arhitektuurivõistlus.

Autoliikluse seisukohalt on tähtis teha riigiga koostööd Tiksoja silla rajamiseks, et Tartu põhjaosale, sh Raadile ja ERMile, saaks läheneda ka kesklinna läbimata. Kindlasti tuleks kavandada Rebase tänava kergliiklussild, mis ühendaks Karlovat Annelinnaga.

VL Südamega Tartu

Kuna ühe programmilise lubadusena oleme välja käinud Tartu kuurortlinna ja Supilinna spaa idee, siis pooldame järgmisena kergliiklussilla rajamist ning Emajõe randade ühendamist sportlaste ja niisama jalutajate hüvanguks. Samuti tasub kaaluda kondimootoril gondlite rajamist Emajõe kallaste vahele, mis paar inimest-jalgratast suudaks teisele poole jõge vedada.

VL Tartu Eest

Tallinna maanteelt Jõgeva maanteele.

VL Tartu Heaks

Kergliiklussilla Marja tänava otsa. Vastav tegevus kavandatud ka eelarvestrateegia eelnõus.

Ühendatud Vasakpartei

Kõige vajalikum on kindlasti Tartu loodepoolne ümbersõit ülevalpool linna. Väga rumal oli kellegi edevuse huvides kiirustada pompoosse nn Vabadussillaga, mida ei saa vanalinna kaitsevööndi tõttu õieti kasutada.