Mesikäpp ründas ajujahil olnud jahimeest

Jahiliin Rõhu külas oli moodustatud nii, et üksteisega silmsidet ei olnud. Seega on alles selgitamisel, mis täpselt kella 11 paiku metsas juhtus, sest mees sai tõsiselt vigastada, kuid tema seisund on stabiilne ja pole eluohtlik. Lähedaste sõnul on tal pea- ja ülakehavigastused, kuid ta mäletab toimunut.

Kuna samas lähedal otsisid nii inimesed, kaks koera kui ka helikopter metsa eksinud inimesi ning jahimehed pidasid põtradele ajujahti, sattus karu tõenäoliselt paanikasse ja oli nurka surutud. Loom jooksis jahimehega kokku ja võitles oma elu eest.

Ligi 40-aastase jahikogemusega 61-aastane jahimees jõudis enda kaitseks teha ka lasu, kuid sellest karu surmamiseks ei piisanud. Küll aga otsustas haavatud loom põgeneda. Noore emakaru leidsid hiljem vigasaanu jahikaaslased ning tegid siis halastuslasu.

Pruunkaru on suurim Eestis elav kiskjaline, kelle arvukus hinnati 2015. aasta loenduse järgi 700 isendile.

Karu ründab inimest siiski harva, viimane tõsisem juhtum on teada aastast 2013 Võrumaalt, kui karu ründas kodutalu lähedal vaarikaid korjanud vanemat meest. Mees hakkas karjuma ja karu põgenes.

2011. aastal jäi aga Jõgevamaal poegadega emakaru kätte mees, kes kalaleminekuks kodu lähedal raiesmikul üraskeid otsis. Mehe jalale tegid meedikud 17 õmblust.