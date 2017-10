Pärnu linnapea toolile istub Kivimägi või Simson

Toomas Kivimägi (Reformierakond) ja Kadri Simson (Keskerakond) olid kõige menukamad juba eelmistel kohalikel valimistel. Kivimäge eelistas 3338, Simsonit 2939 valijat. Veel suutis tuhande hääle piiri ületada Isamaa ja Res Publica (IRL) liider Andres Metsoja, kaheksa kandidaadi häältesaak jäi kahesaja ja tuhande vahele.

Kivimäe populaarsus on langenud. Ta tuli 2009. aastal võimule Mart Viisitammele vastandudes, kogudes 5336 valija toetuse. 2015. aastal tüdines mees linna juhtimisest ja läks riigikogusse, pärandades linnapea koha omanimelise valimisliidu esindajale.

Nüüd on Kivimägi Pärnu Postimehes kirjutanud, et tugev mandaat oleks üle 2500 hääle. «Kui saan valimistel 1500 häält, annab see selge sõnumi, et pärnakad soovivad näha linnapeana kedagi teist,» teatas ta.

Kivimäe populaarsust on kahandanud nii linnapea kohast loobumine kui koduaia laiendamine tenniseklubi maa arvelt. Tal pole nendel valimistel selget sõnumit, millega konkurentidest eristuda. Etteheited Simsonile, miks too neljarealist teed Pärnu-Jaagupini ei planeeri, on kergesti tõrjutavad, sest Pärnu külje all asuva Nurme silla kolmerealiseks ehitamise otsustas Kivimäe erakonnakaaslane.

Valijatele näib, et Kivimäest ei sõltu Reformierakonnas midagi. Rääkis neljarealisest Via Balticast, aga erakond eelistas Tartu maanteed. Kivimäele ei meeldinud majutusasutuste käibemaksu tõstmine, aga erakonda see ei huvitanud.

Simsoni sõna maksab. Isegi tema oponendid on tõdenud, et vähem kui aastaga on ta teinud Pärnu heaks rohkem kui Reformierakond enam kui kümne aastaga. Põnevust lisab, et Simson on lubanud ministrikohast loobuda, mis oleks Eesti poliitikas erakordne samm.

Kivimäe eelisteks on Pärnu probleemide tundmine ja pikk linnajuhtimise kogemus. Ta lubab teha kesklinna sillal kapitaalremondi, kasutada Euroopa Liidu raha hulga vajalike asjade tegemiseks ja ehitada Endla teatri taha parkimismaja. Viimane on küll veidi imelik valimislubadus, sest kesklinnas võib tööpäevadel tund aega tasuta parkida (teatri ees kolm tundi), laupäeval-pühapäeval on parkimine prii ning Port Arturi viiesaja meetri kaugusel asuv parkimismaja on peaaegu valmis saanud.

Linnajuhtidest sõltub tasakaal investeeringute ja argikulude vahel. Kui Tallinn on suutnud lasteaiaõpetajate palga alammäära kooliõpetajatega samale tasemele tõsta, siis Pärnu sörgib ühes tempos riigi toetustega, mida jätkub ainult lasteaiaõpetajatele ja uuest aastast ka hariduse tugispetsialistidele. Kui sotsiaaltöötajate teistest kiiremale palgatõusule veel mõeldakse, siis raamatukoguhoidjad kipuvad kahe tule vahele jääma.

Keskerakonna tuntuimaks valimislubaduseks on tasuta ühistransport kogu Suur-Pärnu territooriumil. «Üks omavalitsus ei saa endale lubada, et Tõstamaalt linna pääseb tasuta, aga haiglasse tuleb sõita raha eest. Need, kes on selle vastu, ei mängi uue koalitsiooni loomisel kaasa,» ütles Simson.

Kahel favoriidil on valitsemiseks vaja liitlasi. 2015. aasta riigikogu valimistel oli Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) häältesaagilt Pärnumaal kolmas ja Mart Helme tulemus ületas isegi Simsonit.

Kohalikel valimistel on Helme taas Pärnu esinumber. Sotsid panustasid riigikogu valimistel Indrek Saarele ja seadsid linnavolikogu valimistel esinumbriks maavanem Kalev Kaljuste. Tema on kohalikel valimistel kandideerinud Toris ja sai riigikogu valimistel ainult 182 häält.

IRL on Pärnu valimistel üleriigiliste reitingutega võrreldes olnud tugevam ja sotsid nõrgemad. Täielikuks mõistatuseks on linnapea Romek Kosenkraniuse valimisliit, mille põhiosa on volikogusse pääsenud Kivimäe tuules.

Kivimäe (Reformierakonna) tõenäolisteks liitlasteks on vanad võitluskaaslased valimisliidust. Simsonil on parem läbisaamine ilmselt kolmandaks tõusva EKREga ning koostöökogemus IRLi ja sotsidega. Viimased – eriti IRL – võivad osutuda kaalukeeleks.

Pärnu linnavolikogusse valitakse 39 rahvaesindajat, neist 31 linnast ning kaheksa senisest Audru, Paikuse ja Tõstamaa vallast. Maal määrab eelistusi rahulolu linnaga liitmisega ja soov oma esindajat volikogusse saata. Enim lootust on neil, kes on tuntud kõigis kolmes vallas.

Kõige tugevamalt tunneb end teises valimisringkonnas IRL, kelle esinumbrid on Audru ja Paikuse valda juhtinud. Reformierakond loodab Andrei Korobeinikule ja Tõstamaa vallavanemale Toomas Rõhule, sotsid Mark Soosaarele ja perearst Madis Veskimäele.

Võimulolijate vastased võivad panustada EKRE-le, kellel on pakkuda näiteks brigaadikindral Alar Laneman. Keskerakond ei pruugi maalt üle ühe hääle saada.

Vähesed julgevad Pärnu linnapea nime enne 15. oktoobrit ennustada. Uues võimuliidus on vähemalt kolm, kui mitte rohkem osapoolt.

SUUR-PÄRNU

Pindala 855 ruutkilomeetrit

Elanikke ligi 52 000

Aasta eelarve 62,4 miljonit

Volikogus kohti 39 (31 linnast ja 8 liituvatest valdadest). Lõpetavas Pärnu linnavolikogus oli 33 rahvaesindajat.

Häältemagnetid:

Toomas Kivimägi (Reformierakond),

Kadri Simson (Keskerakond),

Mart Helme (EKRE),

Andres Metsoja (IRL).