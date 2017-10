Saaremaal jagatakse ahvatlevaimat pirukat

Eesti pindalalt suurima omavalitsuse (2600 km²) valimistel peitub võrrandi vastus selles, et kas võidu vormistamiseks on kasulikum, kui kohaliku liiga kandidaate on igas endises vallakeskuses või otsustavad mängu kolm-neli kõvema kaliibriga tegijat.

Saaremaa olukorra mõistmiseks tuleks teada, et neli aastat tagasi toimus siinses senises suurimas omavalitsuses Kuressaares oluline pööre. Pea 20 aastat võimul olnud Reformierakond pidi alla vanduma sotsist Hannes Hanso uhkele «Tarandi tegemisele» ning võidu saanud punaste kiirele sehvtile IRLiga.

Hanso sai linnapeaks ja kasutas seda ametit hüppelauana parlamenti. Kiirelt pühkis ta värske kodulinna tolmu jalgelt ning rohkem pole teda siiani näha olnud. Linna ja kohalikku omavalitsuste liitu tõusis juhtima spordimehena tuntud parteitu Madis Kallas, kes niigi oli sotside üks peaideolooge.

Teistes omavalitsustes on Saaremaa eripäraks see, et aastaid (kui mitte juba aastakümneid) on enamikus valdades olnud pukis ühed ja samad tegelased. Kõigi kolme suure jaoks on valimistel tegu lakmuspaberi ja paljuski ellujäämisotsusega.

Esimesena oma vallavanemaks saamise soovist teatanud Madis Kallase ja sotside jaoks saavadki need valimised olema proovikivi. Kas nende edu jätkub. Sotsidel on küll üsna pikk nimekiri, kuid peale linnapea neil säravaid staare pole. Jagunetakse küll üsna ühtlaselt üle saare, kuid pigem siiski linna kaldu. Sotside kasuks võib rääkida asjaolu, et tegelikult keegi teistest väga ei kipu suure hurraaga juhtimisvastutust linnapea koha näol võtma. Tundub, et pigem sihitakse esinduslikumat palgalist volikogu esimehe ametikohta.

Täiesti uus tegija on valimisliit Saarlane, kes lõi Saaremaa poliitmaastiku korralikult segamini. Kasvas see välja IRLi ja Keskerakonna juurte toel. Nad on nüüdseks endasse sidunud pea pooled Saaremaa senistest igavestest vallavanematest ning sekka ka pihuga volikogu esimehi. Saarlase nimekiri on selline, mille kombitsad on aetud pea igasse saare nurka ja see kubiseb kohaliku liiga mängijatest.

Nimekirja vallavanemakandidaat Mart Mäeker võttis liitu kuulumisega vastu enda Keskerakonnast väljaviskamise otsuse. Aastaid Tallinna linnavalitsuse süsteemides eri ametikohtadel tiirelnud ja alles mõni aeg tagasi Kuressaare abilinnapeaks saanud mees on muuseas öelnud, et ta näeks vallavanemana hoopis oma praegust ülemust Kallast.

Saarlase nimekirja probleem on selles, et nende ideoloogiline juht, Kuressaare linnavolikogu esimees Toomas Takkis on enamiku siinsete tipppoliitikutega Ivo ja Gabrieli stiilis vanad sõbrad ning pigem hoitakse temast eemale.

Seda enam, et koolidirektorist Takkis (lahkus valimisliidu loomisega IRList) on vastu Kuressaarde riigigümnaasiumi toomisele, kuid selle käimatõmbamine saab Saaremaa valla üheks esmaseks peamiseks tööks.

Saarlase nimekirja murekoht on see, et selle liikmeid ei seo mitte miski ning võimult eemale jäämine pillutab liikmed suure tõenäosusega nelja tuule poole laiali. Seda enam peaks nad olema võimalikult altid koostööks.

Kolmanda suurena asub mängu Reformierakond, kes kohalikest Kuressaare nagistamistest tingitud nelja aasta tagusele valimiskaotusele vaatamata suutis riigikogu valimistel taas uhkelt pildis olla. Nende trumbiks on üleriigiliselt tuntud kandidaadid, kes pea alati on oma hääled koju toonud.