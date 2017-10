Moenädal toob üheksa üllatust

Kohe avapauk tõotab tummaks võtvat moeelamust. Esmakordselt on kodupublikul võimalus näha mujal maailmas juba nimeka ja tunnustatud talendi Kristian Steinbergi loomingut. Meestedisainiga loorbereid lõiganud moegeenius esitleb esimest korda Eestis oma naistekollektsiooni Pocahontas.

See laiendab moe ja rõivaste mõistet ainulaadsel viisil – tasub tulla ja lasta end üllatada.

Kolmapäeval lastaksegi moetaevasse ilmselt kokku kõige säravam saluut, sest õhtu lõpetab Kuldnõela gala. Seekordne tipptegijate galerii on sedavõrd omanäoline, küpse käekirjaga ning värvikas, et ükskõik kes auväärt nõelad kaasa viib, on selle päris kindlasti auga välja teeninud.

Kuldnõela etenduses võtavad mõõtu vaoshoitult särav kotidisainer Kadri Kruus, legendaarne ja ka rahvusvaheliselt lennukas couture-disainer Kristina Viirpalu ning erakordse loovuse ja isepäiselt eristuva käekirjaga Marit Ilison, keda on märganud ja tunnustanud ka rahvusvaheline moemaailm.

Hõbenõela püüdjate paraad pole grammigi vähem särav. Mõõtu võtavad Mare Kelpmani originaaltekstiilidest kalli-mantlid, Mari-Liis Saretoki litriline-pitsiline Kokomo kollektsioon ning Vietnamis resideeruva plahvatusliku talendi Xenia Joosti uljas lastebränd Rebellionaires.

Särtsuvalt ideetihe moepäev nädala selgroo murdmiseks on garanteeritud.

Printsessimoe fännid ei raatsi kindlasti maha magada Mammu Couture’i etendust, mis külvab rikkalikult glamuuri meie hallivõitu argipäeva. Nagu autor ise tõdeb: päeva päästvalt ilus kleit on parim ravim sügiskaamose vastu.

Tallinn võib moeturuna küll tilluke olla, kuid inimeste stiilitaju skaalal pole see kaugeltki ääremaa. Neile kaunitaridele, keda paelub eeskätt modernne uljus ja suurlinlik moebiit, on moenädala olulisimaks kollektsiooniks Iris Janvieri oma. Kas sportlik energia ja glamuurne narmasbrokaat võivad ühes kollektsioonis kokku sulada? Ilu on hoopis põnevam kui tavaraamidest välja murda ning üllatada nii siluetis, detailides kui ka stilistikas.

Tallinn Dollsi märgi all on üles astunud küll õige arvukas hulk moehuvilisi, kuid moenädalale tuleb ta taas ühe esmadisaineri Karolin Kuusiku tõlgenduses. Karolini tugev stiilitunnetus ja lihtne, kuid uljas disainerikäekiri väärib kindlasti teravdatud tähelepanu.

Tiina Talumees on oma couture-etendusi enamasti lavale toonud moenädala möllust eraldi seistes. Sel korral aga lisab tema tipptasemel etteaste sära tervele Tallinn Fashion Weeki programmile. Mis saab siis, kui ülima naiselikkuse poolest tuntud ja armastatud talent laseb oma loovuse lendu täiesti vastandlikus suunas ning läheb meeste riidekapi kallale? Päris kindlasti on oodata nii ilu kui ka intriigi.

Liina Stein käis äsja oma läbilöögivõimet proovile panemas Pariisis, nii võib tema etteastest oodata midagi varasemast veelgi mastaapsemas mõõtkavas. Värve, voogavaid siidimeetreid, taljes lõikeid ja naiselikke kaunistusi jõuab lavalaudadele tõenäoliselt õige heldelt.

Vilve Unt räägib oma moeloomingus vaikselt ja veenvalt. Ta ei mürgelda värvide ega eriefektidega, kuid suudab jutustada kõnekaid lugusid. Aastatepikkune moekogemus ja pikaajaline õppejõutöö pole kunstnikust pungipisikut välja kupatanud, Vilve oskab ja julgeb üllatada. Meenutagem tema voogavaid telkkleite, puritaane, hallipäisteks raukadeks meigitud modelle… Pole kahtlust, et ta suudab ka sel korral midagi enneolematut kokku kududa.

Embassy of Fashioni trio Riina Põldroos, Ketlin Bachmann ja Aldo Järvsoo paneb ülevoolavale moekarussellile väärika punkti. Pole kerge üles astuda viimasena, siis, kui publiku meeled on ideede üleannusest juba omajagu küllastunud ja pilk pikast moedefileede vaatamisest ehk isegi veidi fookusest välja vajunud. Embassy talendid seda aga ei karda ning seni on neil alati korda läinud oma külalisi rabada. Millega sel korral? Olgu teemaks õiemeri või minimalism, suled või ornamendid – ideega need uljad moetalendid juba poolele teele pidama ei jää!

Tallinn Fashion Week

toimub 11.–14. oktoobrini Telliskivi loomelinnakus paikneva Vaba Lava teatrisaalis. Esitletakse 22 disaineri loomingut.

Moenädala tipphetk on Kuldnõela gala, kus pärjatakse parimad Kuldnõela (nominendid: Kadri Kruus, Marit Ilison, Kristina Viirpalu) ja Hõbenõela (nominendid: Xenia Joost, Mari-Liis Saretok, Mare Kelpman) kategoorias.

Kolmapäev 11.10

kl 18 Kristian Steinberg; kl 20 Kaubamaja esitleb: Kuldnõel

Neljapäev 12.10

kl 18 Sirimiri, Mammu Couture; kl 19.30 Iris Janvier; kl 21 Tallinn Dolls by Karolin Kuusik

Reede 13.10

kl 18 BonBon Lingerie, Nymf; kl 19.30 Katrin Aasmaa, Diana Arno; kl 21 Tiina Talumees

Laupäev 14.10

kl 18 Vilve Unt, Piret Kuresaar; kl 19.30 Liina Stein; kl 21 Embassy of Fashion

Tallinn Fashion Weeki info ja uudised leiab estonianfashion.eu; elu24.ee ja postimees.ee.