Puidutööstur: me ei aja kärbseid pähe – metsa jätkub

- Kas te olete börsi poole ka pilku heitnud?

Ma kindlasti ei välista kaugemas tulevikus börsile minekut, kuid lähitulevikus sellist plaani ei ole. Kuigi meist kiputakse rääkima kui pereettevõttest, siis tegelikult olen mina perekonnast ainukene, kes on sellest ettevõttest palka saanud. Juhtimise ja struktuuri loogika poolest me sarnaneme väga palju börsiettevõttega. Seetõttu ei peaks me oma ettevõtet palju korrastama, kui peaksime börsile minema.

Me oleme tõesti avatud, tegutseme kindlaks määratud protseduuridega ja meie eesmärk on olla selline, et ettevõte sobiks börsireeglitega kokku. See tähendab, et me oleme konkurentsivõimelised. Kõik ettevõtjad pole Eesti börsil just õnnelikuks saanud.

- 1990ndatel alustanud ettevõttega oleks ju aja jooksul võinud juhtuda ükskõik mida... Kuidas olete suutnud kasvada ja areneda praegusesse n-ö sundlaienemise faasi?

1990ndatel tulid müügile langid, mida metsakombinaadid ei kasutanud ja mida me oksjonitelt ostsime. Töötasime need üles, saime ekspordilepingud, panime vagunitesse ja saatsime Soome. Nii tegime kaks aastat järjest.

Poolteist aastat pärast ettevõtte asutamist püüdsime hakata Eestis puidule lisandväärtust andma ja panustasime esimestesse saeveskitesse. Suurema lisandväärtuse saavutamine on olnud meie visioon algusest peale. Meie lisandväärtusest 98 protsenti tuleb metsa ümber töötamisest, mitte toorme müügist.

Sundlaienemise faasi jõudsime juba palju aastad tagasi. Me pole läbi aegade liiga järsult tõusnud, seda võrreldes mitmete idufirmadega, mis lähevad püstloodis üles. Mõnedel aastatel oleme suurenenud 30 protsenti, paljudel aastatel 20 protsenti. Me pole võtnud liigseid riske. Oleme hoidnud ettevõttesisest väärtuspõhist juhtimiskultuuri, et me ei libastuks. Ettevõtte edu määravad ennekõike siin töötavad inimesed, nende inimeste väärtustamine, vastutuse jagamine, kuid ka heade tulemuste jagamine – see on võti.

Me ei ela Venemaal ega Kasahstanis, kus maapõu pakatab rikkustest. Vastavalt sellele sortimendile, mis meie metsas igal aastal loomulikult juurde kasvab, tuleb välja mõelda nii tehnoloogia, tooteportfell kui ka turg.

Metsakasvatust õppinuna näen, et paraku mädaneb Eesti metsas puud omajagu palju. Need hääled, mis siin kõlavad, et Eesti jääb tööstuse arendamise tõttu metsast lagedaks, ei räägi vähemalt minu õpitu baasil õigust.

- Millest siiski tuleb, et rahvaliikumise seast astub välja teadlane, kes kinnitab, et metsatöösturid ajavad inimestele kärbseid pähe ja jutud, justkui meie kliimavöötmes kasvaks metsa pidurdamatult peale, ei pea paika?

Töösturid ei aja kärbseid pähe. Inimesed, kes on uurinud metsas näiteks linde või loomi, teavad nendest kõige paremini. Professorid, kes on uurinud Eesti metsa, oskavad koguseid hinnata ja on metsakasvatusele spetsialiseerunud – nende ütlustel on metsa rohkuse suhtes rohkem kaalu.

Eestis on see asi viimasel ajal läinud tagurpidi, et mingi ala asjatundjad võtavad häälekalt sõna teemadel, mis nende asjatundmisega kokku ei käi. Näiteks kurikuulus Tallinna Haabersti ristmiku hõberemmelgas oli erinevates arvamustes 80–350 aastat vana.