Kas Lada näoga WRC? Silma kalibreerida aitab Tänakute võistlusauto

Saaremaa rallil on eraldi aura. Kõigepealt seepärast, et sündmus toob kokku sedavõrd palju ralliga seotud ja sellest huvitatud inimesi, et ükski teine saarel toimuv ettevõtmine pole ligilähedaseltki võrreldav. Lisaks on tegu hooaega lõpetava võistlusega, kus on jagatud mitmed meistritiitlid ja millele järgnevad ohjeldamatud peod. Sel aastal ka seetõttu, et tänavu sõidetav ralli toimub juba viiekümnendat korda ja võib jääda viimaseks, sest korraldajad on energiast tühjaks jooksmas ja abilisi on nii suure ettevõtmise jaoks aina raskem leida. Ja ehkki mul pole oma sõnade kinnituseks ametlikku statistikat, olen enam kui kindel, et aegade lõikes on Saaremaa rallil startinud kõige rohkem eri Ladade najal valminud võistlusautosid. Sestap tundus paslik üles otsida kiireim Saaremaal starti asuv Lada, mis tuleb otse loomulikult… Saaremaalt.

/ Irina Mägi

Vabandage, kes te selline olete?

See võistlusauto meenutab Ladat vaid nime poolest, olles metallis ja plastikus vormitud tõestusmaterjaliks omaaegsest anekdoodist, kus elukunstnikust meister nõudis auto valmistamiseks vaid numbrit ja ämbrit. Janar Tänaku ja Janno Õunpuu võistlusautos on VAZ 2105ga sarnanevast Ladast säilinud vaid mootoriplokk koos plokikaanega, osa ustest, esi- ja tagaklaas ning katus.

Rahvusliku E-rühma võistlustingimuste kohaselt ette valmistatud auto ehitaja ja arendaja on meeskond nimega OT Racing, mille eestvedajaks on Ott Tänaku isa Ivar Tänak, kes on ka ise VFTSi rooli keeranud. Viimasega võrreldes on aga Janari auto üksjagu teistsugune ja esimese asjana hakkavad selle juures silma üles vööliinini venitatud suured rattakoopad ning auto istmed, mis asuvad koos peakaareks kutsutava turvakaarega harjumuspärasest 30 cm tagapool.

Ivar Tänak: «Ladast pole siin alles suurt midagi, mootoriplokk koos plokikaanega, katuseplekk ja esiklaas». / Irina Mägi

Sõitjate «töökohtade» kolimine võeti ette parema kaalujaotuse saavutamiseks, mille nimel on endise tagaistme kohale «tuppa» toodud ka kiirliidete vahendusel autost seest tangitav turvapaak. OT Racingu viienda ralliauto kaal on võistlusseades 960 kg ning see võiks olla 90 kg võrra kergemgi, kuid meeskonna pealiku sõnul oleks selle saavutamine keeruline ja küsitava otstarbega.

Nimelt on nende «Lada» turvapuur nõutavast tihedam – ehk tehtud tugevam täiendavate torude jms materjali lisamise teel –, mis kasvatab turvastruktuuri kaalu ja lisaks peab arvestama sedagi, et kõik «mõistlikud» viisid kaalu langetamiseks on juba ära kasutatud. Nagu näiteks süsiniklaminaadist mootorikate ja antitiib, kõigest ebavajalikust loobumine ja alumiiniumprofiilist ukseraamid koos nendele needitud pleksiklaasist akendega. Veelgi karmim «dieet» eeldaks juba kergmaterjalide kasutamist, ent see oleks liialt kallis ja küsitava väärtusega ettevõtmine.

Kas Lada näoga WRC?

Säärane tiitel annaks täpse ettekujutuse kõnealuse auto olemusest, sest lisaks kaalujälgimisele ja tahapoole nihutatud istekohtadele teeb selle auto sama meeskonna hooldatava Georg Grossi Ford Fiesta WRCga sarnaseks ka nende Lada muljet avaldav erivõimsus ning Drenthi kuuekäiguline käigukast, mis võimaldab käike sidurita vahetada ja teha seda jalga gaasipedaalilt tõstmata. Selle vabalt hingava ja sissepritsega varustatud 1,6-liitrise jõujaama võimsuseks on tagarattast mõõdetud 175 hj (190 Nm), mis lubab eeldada, et mootori tegelik võimsus on ülekandekadu arvestades veidi enam kui 190 hj. Ivari arvates on see praegu piisav, sest edaspidi keskenduvat nad pigem auto vedrustuse arendamisele.