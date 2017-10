Eesti sai ühe päevaga kaks uut panka

Nii nagu Coop Pank, mis on Eesti Krediidipanga järglane, ei tekkinud ka Luminor tühjalt kohalt, vaid see moodustati eelmise aasta augustis kokku lepitud, kahe Skandinaavia suurpanga, Nordea ja DNB panga Balti varade ühendamise käigus, millest tekkis uus ja iseseisev pank.

«See, et kaks seni konkureerinud panka osa oma ärist kokku panevad, on pretsedenditu,» ütles eile Riias toimunud pressikonverentsil uue pangandusgrupi, nimega Luminor Group, tegevjuht Erkki Raasuke. «On ette küll tulnud seda, et mõni Põhjamaade grupp siinsele turule siseneb, ent Luminori-sarnast projekti pole varem tehtud,» lisas ta. Luminor Grupil saab olema kolm tütarpanka – igas Balti riigis üks.

Luminor Eestit hakkas juhtima Gunnar Toomemets, kes varem töötas Swedbank Eesti privaatpanganduse üksuse juhina.

Grupi aktsiatest kuulub 56 protsenti Nordeale ning 44 protsenti DNB-le, aga panga põhikirja kohaselt on kahel omanikul võrdne hääleõigus. Nordea on Skandinaavia suurim pangandusgrupp, kes otsustas mõni nädal tagasi, et viib peakorteri Stockholmist Helsingisse. DNB on Norra suurim pank.

Raasukese sõnul saab Luminorist regioonaalne ettevõte, mis tähendab, et pangast saab ainus, mille tegevuspiirkonnaks on vaid Balti riigid. Luminorist saab ühtlasi Swedbanki ja SEB järel suuruselt kolmas pangandusgrupp regioonis, seejuures asuvad kahe suurema juhtimiskeskused kaugel, samas kui kohalike väikeste pankade jaoks jääb kõiki Balti riike hõlmav haare esialgu kättesaamatuks.

Luminor on 1,3 miljoni kliendi ja peaaegu 3000 töötajaga pangandusgrupp, mille laenude maht ulatub 12 ja hoiuste maht üheksa miljardi euroni.

Uue panga tekkeprotsessi juured ulatuvad nelja-viie aasta taha, mil müügis olid Skandinaavia pankade kolm väiksemat tegijat Baltimaade pangandusturul: Nordea, DNB ja Danske Banki Balti tütarettevõtted. Postimehele teadaolevalt sooviti need maha müüa ühele erakapitaliettevõttele, kes oleks siis rajanud nende baasil uue panga ja viinud selle mingi aja pärast börsile. Plaani ei õnnestunud aga ellu viia, mistõttu jäid need kolm panka ebamäärasesse olukorda, nad olid müügis, aga mitte keegi ei soovinud neid. Vahepeal loobusid Danske Bank ja DNB Balti riikides jaepangandusteenuste pakkumisest, keskendudes vaid äriklientidele.

Eelmise aasta suvel otsustasid aga Nordea ja DNB oma Balti riikide äride baasil luua uue panga, mis nüüd siis lõpuks tegevust alustas.

Kahe panga täielik restruktureerimine peaks lõpule jõudma kolme aasta pärast. Erkki Raasuke on varem öelnud, et Luminoril on plaan ka börsile minna, aga see ei juhtu ilmselt mitte varem kui kolme aasta pärast.

«Ühinemise hetkest riputaks börsile mineku kusagile sinna kolme aasta taha praegu, aga kui viie aasta pärast seal veel ei ole, on kehvasti» ütles Raasuke ERRile kaks nädalat tagasi. «Nii et eesmärk jääb kusagile sinna kolme kuni viie aasta taha, siis on hästi.»