Treeni koos titaga!

«Trenn beebiga on väga lõbus ja täiesti tõhus,» hüüatab Egle emotsionaalselt. «Kes ise proovib, tunneb seda juba viie minutiga – korralik lihaskoormus, higi hakkab voolama. Ja sa saad seda trenni teha igal pool, kui vaba hetk tekib, treeningvahendid on ju kaasas. Lapse naeratus on aga veel kõige suurem preemia ja motivatsioon.»

Nii et oluline pole üldse üksnes see, et emme taas oma keha trimmi saaks – võimlemisest on selgelt kasu ka tillukesele. Kui laps on rahutu, halva une ning loiu seedimisega, võib teda salamisi kimbutada sama mure, mis tegelikult ka paljusid täiskasvanuid – liiga vähe liikumist! Kuna väga pisike selle tööga ise toime ei tule, vajab ta alguses assistenti. «Võimlemine valmistab beebit ette edasiseks eluks ja arendab tema lihaskonda. On teada, et titad, kellega võimeldakse, on palju rahulikumad, magavad paremini, neil on vähem gaasivalusid ja seedeprobleeme. Lisaks hakkavad nad palju osavamalt roomama, liikuma ning tulevikus ise sportima. Varase treeningu eeliseid ei saa millegi muuga asendada.» Egle ise ei teagi, millised on need lapsed, kellega titest peale trenni ei tehta. Tema on sama teinud oma kahe põnniga ning mõlemad magasid magusasti ja sügavalt nagu talveune karupojad.

Millal alustada?

Teil mõlemal on parem tervis, parem seedimine ja parem tuju. Silmanähtavalt parem füüsiline vorm on nagu boonus veel peale!

Nii mõnigi naine vabandab oma kuklikujulist vormi sellega välja, et sai hiljuti emaks. Kuid see pole põrmugi vettpidavam vabandus kui mis tahes muu, mille tõttu justkui trenni teha ei saaks. Ainus tõsine takistus on arsti näidustus – kui tõesti on terviseprobleemid. Kuid kergemad neist annavad liigutades isegi rutem järele.

Millal on emme treenimiseks valmis, on väga individuaalne. Egle ise tundis soovi liigutama asuda kiiresti pärast sünnitust, isegi hoolimata keisrilõikest. «Naised on hästi erinevad. Kõik naised võiksid pärast sünnitust käia füsioterapeudi konsultatsioonil, sest rasedus ja sünnitus on naise kehale korralik koormus. Kui sa tahad, et treening oleks tulemuslik, võiks spetsialist esmalt üle vaadata, millist liikumist on vaja.» Egle ei kamanda kõiki kohe järgmine hommik harjutusi tegema, kaugel sellest! Kuid äravajunud vormile pole tema silmis küll mingit õigustust! «Ema oled sa ju nii või teisiti – ikka hoiad beebit süles, kõnnid ringi, kussutad… Kui sa paneksid liikumisanduri peale, näeksid kindlasti, et liigud palju rohkem kui tavaliselt!» Ja seda võiks võtta toreda võimaluse, mitte kohustusena – 12 000 sammu, mis on minimaalseks vormis püsimiseks Egle sõnul vajalik, tuleb täis nii, et ei pane tähele ka!

Milleks mulle veel trenn!? Stressi niigi palju!

Paljud naised lähevad stressi just sellest, et pärast sünnitust on kehakaal kõrge, võhma pole, vormist väljas keha nägemine kahandab enesehinnangut. Samuti on palju ebareaalseid edulugusid, kus mõni kaunitar on üleöö saledaks saanud, ning tunne, et ise oled läbi kukkunud, paneb käega lööma: «Ah, minust nagunii asja ei saa.» Tegelikkus on vastupidine. «Kõige püsivamad ja tervislikumad tulemused hea vormi osas tulevad alati pikkamööda,» teab Egle. «Paras oleks kõndida, vankriga jalutada ja lisaks teha kolm korda nädalas titaga läbi minu pakutud harjutuskava. See on kõigile suurematele lihasgruppidele.» Järjekindel titatrenni harrastaja näeb fitnessiprofi veendunud väidete kohaselt kehakuju silmanähtavat paranemist rutem kui oodatagi oskaks, kuu ajaga päris kindlasti. «Lisaks on emmel kohe rohkem energiat, liikumisega kaasa tulevad endorfiinid tõstavad tuju ning side oma lapsega on veelgi soojem ja lähedasem.»