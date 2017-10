Eesti ärimeeste Kataloonia partnerid on mures

«Õnneks meie Kataloonia partnerid on olnud mõõdukad ja jäänud iseseisvusküsimustes reserveerituks,» ütles alkoholi hulgimüügifirma Dunker Estonia OÜ juhatuse liige Arvo Kask. «Samas olid nad meil eelmisel nädalal Tallinnas külas ja neid pani muretsema see, et nii keskvalitsuse kui ka Kataloonia juhid on valinud väga radikaalse taktika.»

Kase sõnul eelistaks nende äripartnerid läbirääkimisi ja rahulikku kompromissi otsimist. «Nad on mures, kuna igasugune vägivald mõjub halvasti turismile. Nad ootavad, et läbirääkimised jätkuksid tsiviliseeritumal moel,» lisas Dunker Estonia juhatuse liige.

Kataloonias valitsev segadus ja ebakindlus pole äritegevusse seni siiski edasi kandunud. «Veini ikka tehakse, tarned toimuvad. Veinitegemine käbi nagunii maapiirkondades, kuhu pealinna kära ei ulatu,» selgitas Kask. Mis puudutab tulevikku, usub ta, et kohalikud on pragmaatilised ja tahavad äri edasi ajada, sõltumata sellest, mis lipu all nad seda teevad.

Dunker impordib Katalooniast peamiselt kvaliteetsemaid vahuveine ja punaseid veine. Mahult moodustab see nende kogu Hispaania veiniimpordist kuni viiendiku. «Kataloonia veinidest on kindlasti kuulsaim kaubamärk Torres, aga sealt tuleb ka palju häid cava’sid ehk Hispaania vahuveine,» selgitas Kask.

Olümpiamedalist ja endine poliitik Jüri Tamm, kes on Kataloonias pikalt veiniäri ajanud, ütles samuti, et sealsed ettevõtjad on väga pragmaatilised ja äritegevus jätkub endises ulatuses, kuna midagi ei ole veel juhtunud.

Siiski pani Tamme imestama see, et Kataloonias tuuakse iseseisvustaotluse argumendiks majanduslik heaolu. «Kuigi tõsi, Kataloonia panustab Hispaania eelarvesse rohkem kui teised piirkonnad, siis kogu Euroopa töötab ju solidaarsuse põhimõttel, miks ei peaks see nii Hispaanias siis olema?» arutles ta.

Mis puudutab aga äritegevust ja kaubavahetust, siis seda iseseisvusdebatt eriti ei puuduta. «Kogu melu iseseisvuse ümber toimub ainult koolides ja valimisjaoskondades. Tootmine käib edasi, lennukid lendavad,» selgitas Tamm.

Hoolimata sellest, mida tulevik toob ja kas Kataloonia jätkab Hispaania osana või iseseisva riigina, jääb piirkond Tamme arvates endiselt oluliseks ja populaarseks. «Sellist asja ei ole, et Kataloonia kuidagi isoleeritaks. Ettevõtjad teevad oma tööd ja on väga pragmaatlised. Kataloonia on Euroopa Liidus ja ka jääb sinna. Sellised spekulatsioonid ei ole õiged.»

Kataloonia valitsuse teatel toetas piirkonna lahkulöömist Hispaaniast 90 protsenti pühapäevasel iseseisvusreferendumil osalenutest. Valitsuse kõneisiku Jordi Turulli sõnul käis hääletamas 2,26 miljonit katalaani, kellest 2,02 miljonit toetas Kataloonia iseseisvumist. Samas rahvusvahelise õiguse ja lääneliku referendumitava valguses seisab Kataloonia võimude korraldatud rahvaküsitlus üsna kipakatel jalgadel.