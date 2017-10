Kataloonia iseseisvumine ohustaks viiendikku Hispaania majandusest

Kataloonia annab 21 protsenti kogu Hispaania maksudest, mis on märkimisväärselt rohkem , kui maksudena ise tagasi saab. Hispaania rahandusministeeriumi andmetel maksab Kataloonia kümme miljardit eurot rohkem, kui tagasi saab, mis on umbes viis protsenti regiooni majandusest. Võrdlusena, Hispaania vaeseim piirkond, Andaluusia saab keskvalitsuselt kaheksa miljardit eurot rohkem, kui annab.

Kataloonia on seni olnud atraktiivne piirkond välisinvestoritele. Umbes kolmandik Hispaanias tegutsevatest välisettevõtetest on valinud oma baasiks Kataloonia pealinna Barcelona. Näiteks Volkswagenil ja Nissanil on Barcelona lähedal tehased.

Analüütikute sõnul toob Kataloonia võimalik iseseisvumine investoritele kaasa hulga küsimusi. Näiteks ei ole tõenäoline, et iseseisev Kataloonia saaks Euroopa Liidu liikmesriigiks, sest see eeldaks kõikide riikide, kaasa arvatud Hispaania, heakskiitu. Euroopa Liidust lahkumine teeks aga ilmselt kallimaks ekspordi Euroopa Liitu ja teistesse riikidesse.

«Sellest saab üks väikestest riikidest, kes ei ole Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liige, mis tähendab, et neil tekivad olulised kaubandusbarjäärid,» kirjutas analüüsikeskuse Capital Economics ökonomist Stephen Brown klientidele. Browni sõnul tõstaks iseseisvumine Kataloonias importkaupade hindu ja suurendaks tööpuudust.

Iseseisvumine teeks ka laenuvõtmise Kataloonia valitsusele kallimaks. Nii Moody’s kui S&P alandasid Kataloonia krediidireitingu eelmisel aastal rämpsvõlakirja tasemele. Kataloonia valitsusel on võlgu 75 miljardit eurot ehk 35 protsent sisemajanduse kogutoodangust, mis on Hispaania regioonidest üks suuremaid. Viimati emiteeris Kataloonia valitsus võlakirju 2012. aastal ehk kaks aastat enne eelmist iseseisvusreferendumit, mis kukkus läbi.

Euro kurss reageeris Kataloonia sündmustele 0,7-protsendilise langusega, 1,17 dollarini. Madridi börsiindeks IBEX langes 0,75 protsenti, olles üks väheseid Euroopa aktsiaturge, mis langes.

Samas ei usu finantsspetsialistid, et sündmused Euroopa finantsturgudele negatiivset mõju avaldavad. «Meie näeme euro liikumist allapoole eriti siis, kui Föderaalreserv jätkab oma pistrikuretoorikat (s.t vihjeid baasintressi tõstmisele – toim) ja juhul kui USA maksureform hakkab kuju võtma,» ütles Bloombergile Australia & New Zealand Banking Groupi Aasia üksuse peaanalüütik Khoon Goh.