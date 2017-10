Sinu ibuprofeeni patune elu Läänemeres

Praegu kasutavad Läänemere reoveejaamad vee puhastamiseks baktereid, kemikaale, filtreerimist ja setitamist. Probleem on selles, et need meetodid suudavad kinni püüda üksnes üheksa ravimijääki 118st.

Lemberi sõnul paistab tunneli lõpus siiski valgus. Tehnoloogia ülejäänud jääkide kättesaamiseks on tegelikult olemas juba 50 aastat: see on aktiivsüsi. Enne söe kasutamist reovett osoneeritakse, et suuremad molekulid väiksemaks lagundada.

«Seda tehnoloogiat kasutab aktiivselt Šveits, kus vee puhtus on seatud riiklikuks eesmärgiks ja reoveejaamade ümberehitamine saanud nõusoleku rahvahääletusel,» tõi teadlane näiteks. Paar samasugust jaama on praegu olemas veel Rootsis, nende kasutuselevõtule mõtleb ka Saksamaa.

Selliste tehnoloogiate soetamine Läänemere kallastele nõuaks aga kõigilt riikidelt poliitilist otsust ja investeeringuid. 2012. aastal rehkendasid sakslased, et reoveejaamade ümberehitus tõstaks vee kuupmeetri hinda tarbija jaoks 30 sendi võrra. Praegu maksab vee kuupmeeter Tallinnas üle kahe euro, Lõuna-Eestis aga kuni neli eurot.

Raha seab piirid

Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisner ennustas, et reoveejaamu vaevalt ümber ehitama hakatakse. «Seda on palju loota – see oleks ebamõistlik samm. Me ei tea kõigi linnade ja protsesside omapära, teiseks oleks see väga kulukas,» arvas ministeeriumiametnik.

Sama soovitavad esialgu ka raporti koostajad. Esiteks tuleks sarnaselt Rootsiga ka teistes Läänemere riikides hakata kasutama ravimite sertifitseerimist, mis annaks patsientidele ja arstidele infot, millised ravimid on rohkem ja millised vähem keskkonnaohtlikud. Samas on vaja tarbijatele vesiselgeks teha, et vanu ravimeid kraanikaussi või tualetipotti valada pole tark mõte, vaid need tuleks viia apteekidesse.

Kui siiski reoveejaamade ümberehitamise kasuks otsustada, tuleks ümberehitus raporti autorite arvates teha jääkide tekkepunkti – näiteks haiglate juurde – ja püüda tehisained kinni kohapeal.

Teema on alles nii toores, et selleski küsimuses on eriarvamusi. Näiteks Tallinna Tehnikaülikooli doktorant Lember pooldab jääkidega tegelemist pigem lõpp-punktis ehk puhastusjaamas.

«Saksa teadlased ütlevad sama, et käsimüügiravimite hulk on lihtsalt nii suur, et sa pead nagunii tegelema sellega ka reoveejaamas. Veepuhastustehnoloogia osas ei ole vahet, kas vees on ravimijääke milligramm või nanogramm,» lausus ta.

Kas Paljassaare reoveepuhastusjaamas mõõdetakse ravimijääkide sisaldust vees ja milline pilt avaneb?

Eliis Vennik, ASi Tallinna Vesi pressiesindaja

Veevaldkonnas kehtivad väga selged nõuded, millele peab heitvesi vastama. Paljassaare reoveepuhastusjaamast väljuv heitvesi vastab neile normidele. 2016. aastal tegime 50 000 keemilist heitveeanalüüsi, mis vastasid normidele, samuti on tänavu üheksa kuu tulemus täielikult normidele vastav. Teeme suuri investeeringuid, et reoveepuhastusjaamast väljuva heitvee kvaliteet oleks üha parem.

Nii spetsiifilisi näitajaid nagu ravimijäägid neis proovides ei hinnata. Valdkond on arenev ja küllaltki uus, seetõttu on veel raske öelda, missugune tehnoloogia ja kui tõhusaks selle küsimuse lahendamisel osutuks. Kui see juhtub, siis peegeldub teema kindlasti ka normides, mida heitveele seatakse.

Pärnu jõgi projekti raames luubi alla