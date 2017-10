Eestil on lahendus ja me ei taha kellelegi liiga teha

- Kuidas on jõujooned Euroopas praegu jagunenud? Ilmselgelt on neid, kes ei ole digigigantide maksustamisest väga huvitatud?

On riigid, kes soovivad väga kiiresti edasi minna. On riigid, kes on umbusklikud. Ja on väga palju riike, kelle jaoks on selle teema tõstatus praegu mõnes mõttes ootamatu ja kes pole seetõttu seda enda jaoks läbi mõelnud.

- Kuhu Eesti kuulub?

Meie algatasime selle! (Naerab.) Ja prantslased tulid meiega kaasa.

- Milline on Eesti plaan?

Meie eesmärk on pikaajaline lahendus, mis pole suunatud ühegi konkreetse ettevõtte või riigi vastu. Räägime eesistumise algusest saadik, et rahvusvahelises maksupoliitikas on lihtsalt mahajäämus ja see puudutab kõiki võrdselt.

Soovitame kogu maailmal jääda praeguste maksureeglite piiresse, neid täiendada, mitte luua uusi makse.

- Ettevõtted maksavad makse üldjuhul seal, kus nad on füüsiliselt kohal. Millega me soovime rahvusvahelisi maksureegleid täiendada?

Selle asja nimi on virtuaalne püsiv tegevuskoht. Meie arvates parim lahendus, kuna kehtib võrdselt kõigile – nii suurtele kui ka väikestele ja sõltumata sellest, mis riigist nad on pärit. Ja mis väga oluline: sõltumata ka majandusharust ning tegevusalast.

Meie eesmärk on muuta kontseptsiooni nii, et püsiv tegevuskoht tekiks ka siis, kui ettevõte ei ole füüsiliselt kohal, vaid on digitaalselt kohal.

- Kõik on kena, aga kuidas tuvastada kellegi digitaalne kohalolu?

Räägime kliendibaasist, näiteks klientide arv mingis riigis. Räägitakse käibearvust. Üks asi, mida võiks arvesse võtta, on see, kas teenus on lokaliseeritud.

- Kas peate silmas, et kui Postimees ostab endale Facebookis tellimisreklaami ja see reklaam on sihitud Eesti elanikele, siis ongi Facebook digitaalselt Eestis kohal ja peaks hakkama siin saadud tulult maksu maksma?

See näide võiks olla ümber keeratud: määrav on, et Facebook leiab kliendi, mitte Postimees Facebooki. Facebook peaks tegema midagi spetsiaalselt selleks, et Eestis kohal olla. Ta on tekitanud siin piisava kliendibaasi, pakkunud välja siseriiklikud pangaülekanded kui maksevahendi, on loonud eestikeelse klienditoe. Kokkuvõttes peab ta tegema midagi sellist, mis oleks võrdsustatav sellega, nagu oleks ta füüsiliselt Eestis kohapeal.

- Mis saab siis, kui maksmine oleks vaid Paypali kaudu ja Facebook oleks saadaval ainult inglise keeles, kuid meie tarbiksime ikkagi selle teenuseid massiliselt? Kas ta siis ei ole siin kohal?

Tõsi, joont tõmmata on kohutavalt keeruline. Reaalses elus jääb ühest kriteeriumist otsuse langetamisel kindlasti väheks. Ka praegu ei hakata kedagi kohe maksustama ainult seetõttu, et ta avab kuskil kontori. Ma rõhutan: Eesti ei räägi pikas perspektiivis mitte mõne üksiku ettevõtte nagu Facebook või Google maksustamisest, vaid maksureeglite globaalsest võrdsustamisest.

- Miks nimetatakse Eesti pakkumist pikaajaliseks lahenduseks ja kui pikk on pikaajaline?

Pikaajaline on see kehtestamise aja mõttes. Riigid on maksumuudatuste suhtes hästi konservatiivsed, kuna see mõjutab otseselt nende maksutulu. Homme kokkuleppele jõuda pole lootustki, kuna kõigi maksumuudatuste puhul on võitjad ja kaotajad. Kardetakse, et uus kontseptsioon võib muuta tulude jaotumist teistes valdkondades.