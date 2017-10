Linnaaiandus on ruumipoliitika

Iga kord, kui kavandame uue linnaaia, rikastame maastikku, parandame inimeste elukeskkonda ja loome suure hulga sotsiaalseid teenuseid.

Veel hiljuti seda võimalust Tartu linnaplaneerijate kasutada polnud, vähemalt mitte ametlikult. Sellest sügisest on esimest korda ka Tartu üldplaneeringus paika pandud, et linnaaiandusmaad võivad päriselt ja ametlikult olemas olla ning nende abil saab Tartu linnaruumi kujundada ja muuta.

Mida see tähendab? Kindlasti tähendab see võimalust mitmeid protsesse linna arengus ümber mõtestada. Näiteks enne linnaaiandusmaa kasutuselevõttu võisime üldplaneeringus linnaaedadest parimal juhul rääkida kui eriti suure liigirikkusega inimtekkelistest ja piiratud juurdepääsuga haljas­aladest.

Nüüd on meil aga uus ametlik mõiste ja selle kasutamiseks linnaplaneerimises peame sügavamalt aru saama ka linnaaianduse tähendusest ja rollist. Seda olengi üritanud siin artiklis avada.

Kokku võttes: linnaaed on elukvaliteeti parandavate teenuste tööriistakomplekt. Kui linnaaiad on linnas olemas ja neid kasutatakse, annab see linlastele olulised vahendid ja oskused oma füüsilise ja vaimse tervise hooldamiseks ning kujundab parema tervisega, rõõmsa ja rahuloleva kogukonna. Linnaaed loob parema keskkonna ka neile, kes ise aeda aednikuna ei kasuta.

Aed on maailmaga koos olemise viis. Lapsed, kes on õppinud jälgima looduse elutsüklit, mõistavad paremini ka enda rolli ja vastutust selle ees.

Mida siis teha olukorras, kus ühelt poolt üldplaneeringus alles tunnustati linnaaiandust ja joonestati kaardile mitu täiesti uut linnaaiandusala, kuid teisalt määratakse seni ametliku staatuseta reaalselt tegutsenud Hiinalinna linnaaiandusala tee-ehituse ning uue linnaosa rajamise tõttu suures osas likvideerimisele?

See ongi keeruline olukord. Üldplaneeringu uuendamine oli linna terviku arenguks hädavajalik töö ja mitmes valdkonnas saab nüüd edasi liikuda. Mul ei ole üldplaneeringu koostamise eest vastutavatele ametnikele ja poliitikutele isiklikke etteheiteid: te pidite arvestama avalike huvidega ja tegite seda suurema osa Tartu elanike ootuste raamides.

Paneme aga tähele, et nüüdisaegne arusaam linnaaianduse tähendusest ja rollist on alles laiema avalikkuse ette jõudmas.

Hiinalinna, ametlikult küll Jaamamõisa linnaosa detailplaneering, mille olemasoluga üldplaneering nüüd kooskõlla viidi, on koostatud aastal 1996. Kui palju tolle ajaga võrreldes ollakse linnaruumi mõtestamisega edasi liigutud, tasub küsida näiteks maastikuarhitektide käest.

Praktikas näeme edasiminekut nii mõnegi Tartu tänava puhul. Näiteks Raadi lennuväli ja vana Roosi tänav viibisid veel mõne aasta eest samuti 1990ndates, praegune Roosi tänav ja ERM on aga 21. sajandisse jõudnud.

Nii ongi mul kõigile üleskutse: mõtleme üheskoos, kas tõesti on kõik võimalused ära kasutatud, kas tõesti tuleb aastast 1996 pärinevad ruumilised visioonid ellu viia samades raamides, nagu need kunagi loodi, või saame mõneti ebatraditsiooniliselt ja planeerimisreeglistikuga vastuollu minnes teha erandeid – juhul kui me üheskoos otsustame, et see on mõistlik ja vajalik?