Kulisside taga: millest tippkohtumisel tegelikult räägiti

Suur probleem ja väike Eesti

Kuid on veel üks teema, üks miljardeid eurosid puudutav probleem, mille mõõtmed ulatuvad kaugelt üle Euroopa piiride ja kus just Eesti aastatepikkune töö on hakanud lõpuks vilja kandma. Võimalik, et meil on pakkuda töötav uuendus kogu maailmale. Nimelt on suutnud Eesti oma ilmselgelt digisuunalise eestistumisega viia mõtted Euroopas sinnamaani, et vähemalt ükski Tallinna tippkohtumise käigus toimunud pressikonverentsidest ei pääsenud üle ega ümber sellest, kuidas maksustada ettevõtteid riikides, kus nad ise füüsiliselt kohal pole.

Just eestlaste pakutud teemast sai tippkohtumise tegelik hitt, mille käsitlemisest ei pääsenud mööda ükski meedia ette ilmunud riigipea.

Esiteks Prantsusmaa president Emmanuel Macron – tema Kultuurikatlas peetud järelbriifingul pool tundi ainult sellest kõneleski. «Digitaalne areng on asunud muutma meie majandust, ja kui tahame digilahingus edukad olla, peame kapitaalselt muutuma ja sellesse valdkonda investeerima,» ütles president.

Aga mille arvelt investeerida ja kas turul on kõigi jaoks olukord võrdne? Lisaks ühtse digituru loomisele ja 28 riigi eri regulatsioonide lõpetamisele ei saa Macroni sõnul kuidagi mööda vaadata sellest, et digimaailma üleilmsed liidrid nagu Google toimetavad Euroopas väljaspool reegleid.

«Vajame globaalsel tasandil õiglust. Maksustamise seisukohalt ei tohi olla oluline, kus asuvad ettevõtted, on oluline, kus väärtust luuakse,» ütles Macron ja oli veendunud, et kui Euroopa peaks ka tehnogigantide äri siinsetes riikides maksustama hakkama, ei jookse nad siit minema.

Meid õõnestatakse

Täpselt sama juttu rääkis Kultuurikatlas Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani, kes oli oma väljaütlemistes vaat et emotsionaalsemgi. «Me ei saa aktsepteerida, et internetiplatvormidele ei kehti reeglid. Platvormid, mis hoiduvad maksude maksmisest ega loo töökohti, kelle maksud lähevad Euroopa Liidust välja, õõnestavad meie majanduskasvu, õõnestavad meie turismisektorit,» ütles Tajani.

Seega tõi Itaalia päritolu Tajani eriliselt välja just mõju turismisektorile – selge viide Airbnb tegevusele. «Euroopas teenitud kasum peab olema ka maksustatud Euroopas. Õiglane konkurents tuleb jalule seada,» lisas ta.

Iirimaa tõmbab pidurit

Tajanile otse vastupidisel seisukohal oli Iirimaa peaminister, kes märkis tippkohtumise eel, et kui Euroopa tahab kiiremat innovatsiooni ja olla maailma digiliider, pole rohkem makse ja regulatsioone õige lahendus, pigem vastupidi.

«Meil pole Euroopa Google’it, meil ei ole Euroopa Facebooki – kui me neid ja nende tekkimist endale tahame, siis suured maksud ja regulatsioon pole lahendus selle saavutamiseks,» ütles peaminister.

Kuid Iirimaa on hiljaks jäänud, teema on jõudnud juba sinnamaani, et ametlikud ettepanekud on liikmesriikidele nii Eestilt, Euroopa Komisjonilt kui neljalt suurriigilt valmis kirjutatud ja laiali saadetud – küsimus ei ole enam selles, kas midagi muuta, vaid kuidas muuta. Sama märkisid kokkuvõtval pressikonverentsil ka Jüri Ratas ja Donald Tusk.

Niisiis on Euroopa Liit alustanud protsessi leidmaks kõike liikmesriike hõivav kompromiss digitaalmajanduse maksustamiseks. Lühidalt on probleem selles, et praegu näevad rahvusvahelised maksueeskirjad ette, et maksustada saab vaid ettevõtete kasumeid seal, kus neil on püsiv füüsiline tegevuskoht.

Näiteks digitaalmajanduse ettevõtted nagu Google ja Facebook tegutsevad kõikjal maailmas, aga kontoreid pole neil kaugeltki igal pool. Seega ei maksa nad ka oma kasumilt makse igal pool, kus tegutsevad. Euroopas on nende kontorid näiteks Iirimaal ja Luksemburgis, kes on ka karmimate reeglite kehtestamise vastu. Seega on olemas probleem ja välja pakutud lahendused, meile need kõik paraku ei meeldi.