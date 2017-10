Isehakanud looduskaitsjad näitavad Lõuna-Eestis hambaid

Üksikud juhtumid

Mõni nädal tagasi asus Põlvamaal Ilumetsa lähedal asuvalt langilt saeveski poole teele palgiveok. Kitsal teel sõitis suurele masinale vastu BMW sõiduauto. Selle roolis istunud noor naine ei teinud katsetki anda veomasinale teed, vaid parkis oma auto risti veoki nina ette.

Veokijuht (täisnimi toimetusele teada) ei jõudnud oma imestust õigupoolest veel väljendadagi, kui naine oli teinud talle üsna rohmakal moel selgeks, mida ta metsaraiest ja palkide väljaveost arvab. Ühtlasi teatas ta, et ta on ajakirjanik, ja asus palgiveokit igast küljest pildistama.

Muu hulgas fotografeeris ta ka läbi akna veoki kabiini, ehkki autojuht seda keelas, leides, et see on tema privaatne ala. Millise meediaväljaande esindaja on end ajakirjanikuna esitlenud pildistaja, jättis viimane täpsustamata ega esitanud ka töötõendit.

Umbes poole tunni pärast avaldasid BMWs kaassõitjatena viibinud sugulased soovi edasi liikuda ning naine ajas oma auto tee pealt eest.

Üks teine veokijuht läkitas Tartu Postimehele foto Otepää lähistelt, kus langi serva ladustatud palgihunnikust võis leida üsna räiges vormis seisukohavõtte riigimetsa majandamise keskuse (RMK) tegevuse kohta. RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja Kristi Parro rõhutas, et ettevõtte metsamajandusega tegelevad töötajad on üksikuid silte küll kohanud, kuid suuri probleeme Hallide Huntidega siiski ei ole.

Sellise hunniku kuusepalke tagus kellegi tundmatu käsi haamriga täis suuri naelu Põlvamaal Vastse-Kuuste vallas. / Erakogu

Vastse-Kuuste vallas asuvalt langilt ühe saeveski õuele veetud palkidest avastati hiljaaegu ohtralt värskelt sisse löödud naelu. Kes need naelad lõi, pole teada. Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk lisas, et sedasorti korrarikkumise või kahjutekitamise tõttu pole politseisse pöördutud.

Detektor tuvastab

Võrumaal asuva suure saetööstuse Toftan varustusjuht Marek Kasuk märkis, et sellise mastaabiga tootmises on metallidetektorid elementaarsed.

«Et leida palkidest sõjaaegseid pommikilde või majapidamiste juures kasutatud okastraati,» näitlikustas ta. Kas palkides ka naelu leidub, seda ei ole saeveski tema sõnul otseselt uurinud.

Sama firma palgiostujuht Jaanus Lehes sõnas, et üldjuhul on metsameestele ja saeveskitele teada, millistes piirkondades käisid ilmasõja ajal ägedamad lahingud, ning neist paigust tulnud koormate suhtes ollakse valvsamad. Kui aga sõjast puutumata piirkondadest saabunud koormates võib leida metalli, tekitab see tema sõnul kahtlusi küll. «Päris tühja koha pealt sellised jutud ei teki,» leidis ta.

Metalli sisaldavad palgid ei pääse suuremates puidutööstustes tänu detektoritele sortimisliinist edasi ning need tõstetakse eraldi hunnikutesse. Toftanis näiteks sorteerivad metalli sisaldavaid palke lepingupartnerid. Mõningaid palke proovitakse lõigata väiksemates saeveskites või läheb toore palkmajatehasele, rääkis Marek Kasuk.