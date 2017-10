Eestimaa levinuim nimi on Aleksandr Ivanov

Eesti enimkasutatud naisenimi on Olga, mehenimi Aleksandr. Kokku elab selliste eesnimedega inimesi Eestis üle 23 000, kuid see arv kahaneb tasapisi. Kui näiteks selle aasta alguses oli meie riigis 12 299 Aleksandrit, siis üheksa kuuga kahanes nende hulk 42 võrra. Olga puhul on need arvud 10 820 ja –59.

Tõenäoliselt näitab see nende nimede populaarsuse langust varasemaga võrreldes. Ja sedagi, et kahanemise tingib asjaolu, et Olgasid ja Aleksandreid sureb rohkem, kui pannakse sündivatele lastele selliseid nimesid.

Selle kinnituseks olgu kasvõi fakt, et viimase kuue aasta populaarsemad poisslaste nimed Eestis on Robin ja Rasmus ning tüdrukutel Sofia ja Maria. Sellest nelikust leiab nimede üldtabeli eesotsast vaid ühe nime – Maria.

Nimetabelit kroonivadki slaavi nimed, mis näitab , et eestlased panevad oma lastele võimalikult omapäraseid nimesid. Eesti naisenimedest levinuim Tiina on üldtabelis alles 12. kohal, otse Katrini ja Sirje ees. Eesti mehenimedest on Andres parimana selles pingeras alles kuues.

Perekonnanimedest on Ivanove (Ivanovasid) õige veidi rohkem kui Tammesid. Vahe on napilt üle 300 esimeste kasuks.

Kui asuda perekonna- ja eesnimedega kombineerima, võiks levinuimad kombinatsioonid Eestis olla Olga Ivanova ja Aleksandr Ivanov, kuid vähemalt poliitik Olga Ivanova jääb sellest omapärasest aust – olla kõige levinuma nimega inimene siin maal – siiski kindlalt ilma. Naisi on Eestis kõige rohkem hoopis Tatjana Ivanova nimelisi – 117.

Eesti nimede levinuim nimekombinatsioon on – üllatus-üllatus! – Andres Tamm.

TABELID

Levinumad eesnimed

Naised

1. Olga 10 761

2. Jelena 10 484

3. Tatjana 10 422

4. Irina 10 397

5. Svetlana 10 247

6. Valentina 9166

7. Galina 8512

8. Anna 8440

9. Maria 7784

10. Natalja 7542

11. Marina 5844

12. Tiina 5468

13. Katrin 5336

14. Sirje 5218

Mehed

1. Aleksandr 12 257

2. Vladimir 11 326

3. Sergei 10 582

4. Andrei 7585

5. Aleksei 6773

6. Andres 6611

7. Martin 6444

8. Igor 6312

9. Dmitri 6238

10. Viktor 5957

11. Toomas 5776

12. Jüri 5490

Levinumad perekonnanimed

1. Ivanov(a) 5556

(Ivanov 2730, Ivanova 2826)

2. Tamm 5226

3. Saar 4448

4. Mägi 3689

5. Sepp 3640

Levinumad nimekombinatsioonid

Mehed

Aleksandr Ivanov 141

Sergei Ivanov 137

Vladimir Ivanov 113

Aleksei Ivanov 86

Andrei Ivanov 79

Andres Tamm 49

Martin Saar 34

Martin Tamm 33

Andres Saar 32

Martin Mägi 31

Naised

Tatjana Ivanova 117

Svetlana Ivanova 112

Jelena Ivanova 102

Irina Ivanova 99

Olga Ivanova 88

Sirje Tamm 34

Sirje Saar 27

Tiina Tamm 24

Tiina Saar 23

Sirje Sepp 23

Katrin Sepp 21

Statistika 1. oktoobril 2017