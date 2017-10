Passivahetuseks saab Tartus aja kinni panna alles novembrisse

Jõgeval mine või kohe

Eile näiteks oli Tartus esimene vaba aeg saada 2. novembriks, seevastu Jõgeval või Põlvas oli isegi tänaseks aegu lausa valida.

Politsei pressiesindaja Ragne Keisk ütles, et suurtes keskustes broneeritakse ajad kiiresti ära. Samal ajal võib juhtuda, et teenindussaalis võib ka elav järjekord olla vaid mõni minut, sõltub kellaajast ja nädalapäevast. Eile pärastlõunal näiteks läks ootamiseks pool tundi, kuid tööpäeva lõpus oli järjekord vaid kümne minuti pikkune.

Tartu teeninduse vanem Angela Kahar ütles, et eelmise nädala lõpus ja selle nädala alguses on rahvast olnud vähe, järjekorda peaaegu ei ole. «Kohe-kohe on palgapäevad ja see paneb rahva liikuma, dokumente taotlema,» ütles ta.

Kahar märkis, et ka pool tundi on pikk ooteaeg, kuid on ette tulnud, et ootama peab tunni või isegi poolteist.

Kahar ütles ka, et kuigi Tartus, Tallinnas, Jõhvis ja Pärnus võib aja broneerimisel ooteaeg olla umbes kuu, ei saa kõiki teenindajaid panna ainult aja broneerinud kliente teenindama. Omajagu kinni pandud aegu läheb ka tühja, sest inimesed unustavad tulla või jätavad muul põhjusel tulemata.

Tuleb ka seda ette, et broneeringuid vabastatakse, mis tähendab, et ka Tartus võib vilksatada vabu aegu oktoobrisse.

Taotlus veebis

Angela Kahar julgustas dokumenti taotlema veebikeskkonnas. Nii saab Eesti kodanik uuendada korduvat dokumenti, kui talle on varem välja antud kas Eesti kodaniku pass või ID-kaart.

Alaealisele saab dokumenti taotleda juhul, kui tema sünd on registreeritud Eesti rahvastikuregistris ning vähemalt ühele tema vanematest on varem välja antud Eesti kodaniku pass või ID-kaart. Lähemalt saab selle võimaluse kohta uurida aadressil politsei.ee.

Ka veebitaotluse korral tuleb dokumendile ikkagi teenindusse järele minna.