Kas maraton suretab rajajooksu?

Põhjused ja tagajärjed Eesti jooksus

Endel Pärn, jooksutreener

Loodan, et rassismisüüdistused Andi Nooda suhtes on lõppenud. Kasutan ära tekkinud huvi jooksu vastu ja jagan avalikkusega mõtteid selle spordiala olukorrast. Loodetavasti aitavad need selgitada ka valitsevaid pingeid.

Tavaliselt tekivad erimeelsused siis, kui tase on nõrk. Praegune jooksutase seda on. Kui paar aastat tagasi arvas kergejõustikuliidu kestvusalade rühma juht Toomas Tarm, et Eesti jooks on kõigi aegade parimas seisus, ei saanud ma aru, kas ta teeb nalja või lihtsalt ei valda teemat.

Meil on praegu kolm meest (+ võib-olla Tiidrek Nurme) ja üks naine (+ võib-olla Jekaterina Patjuk), kes suudavad võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel (VEM) vältida viimaseks jäämist. Tagala on päris hõre. Järgmiseks, kahe aasta pärast toimuvaks VEMiks erilisi lootusi pole. Kui varasematel aastatel suutis seitse-kaheksa Eesti meesjooksjat olla kiirem naiste maailmarekordist, siis tänavu on neid viis.

Arvan, et rajajooksude arengule tõmbas pidurit maratonile eelisõiguste ja -võimaluste andmine teiste alade arvelt. Maratonitiim loodi 2010. aastal. Viljandis toimunud sügislaagris teatas Toomas Tarm, et kuna tema juhib Maratonitiimi tegevust, siis teistele aladele tal tähelepanu nii palju ei jätku. Kui keegi tahab – tehku oma tiim.

Varsti tekkisid arutelud maratonijooksu naeruväärselt nõrkade tiitlivõistluste normide üle. Meeste norm on nõrgem naiste maailmarekordist! Naiste norm aga enam kui 20 protsenti nõrgem maailmarekordist. Kandes selle normi IAAFi punktitabeli alusel üle naiste 1500 m jooksule, saame tulemuse 4.28. Kui sellise ajaga kaasneksid treeningtoetused, võistlussõidud, ja tunnustus, oleks meie staadionid harjutajaid täis.

Peagi tekkisid ka suured käärid maratoni ja teiste jooksualade rahastamises. Praegu oleme olukorras, kus Liina Tšernov ja Andi Noot on 2016. ja 2017. aastal EKJLi toetustest hoopis ilma jäetud. Oleme sellega arvestanud ega küsigi enam. Abiks on auhinnarahad ja isiklikud sponsorid. Aga probleem pole ainult rahas. Hoopis ebameeldivam on ebavõrdne suhtumine ja palju nõrgema tasemega sportlaste eelistamine.

Kas maratoni tase on vahepealse ajaga siis tõusnud? Edetabelid näitavad järgmisi arve (2017 hooaeg kestab):

naiste hulgas oli alla 3.00 jooksjaid 2012. aastal seitse ja tänavu kuus; alla 2.45 jooksjaid vastavalt kaks ja mitte ainsatki;

meeste hulgas oli alla 2.50 jooksjaid 2012. aastal 30 ja tänavu 18, alla 2.30 jooksjaid vastavalt kuus ja kolm.

Kas olukorda saab parandada? Kas see üldse vajab parandamist?

Leian, et seis on halb, aga parandamine võimalik. Kõigepealt aga peame aru saama ja endile tunnistama, kus on tagajärg ja kus põhjus. Kui eesmärk oli tekitada kunstlikult spordiväline vastuolu sportlaste vahel, siis see on saavutatud. Kui aga Eesti kergejõustiku arendamine, siis tuleks lähtuda põhimõttest: spordi aluseks on ausus ja võrdne kohtlemine.

Tiitlivõistluste normide kõrval saame lähtuda maailma edetabelist ja värskest IAAFi punktitabelist. Viimase kohta on EKJLi kodulehel sinisega kirjutatud: IAAF välisalade punktitabel üksikalade tulemuste võrdlemiseks. No võrdleme siis!