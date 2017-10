Valimiskoolitajad: rulapargi lubamisest noorte häälte püüdmiseks ei piisa

Praeguseks olete korraldanud üheksa töötuba nii üldhariduskoolides kui ka kutsehariduskeskuses. Kuidas need töötoad välja näevad?

Maia Klaassen: Mudel on kõikjal sama. Esimeses pooles räägime iseendast: kes me oleme ja miks me oleme pädevad nendega rääkima. Teadmiste põhi algab sellest, et me räägime, kuidas kujundatakse poliitikute mainet meedias ja kui palju pööratakse sellele tähelepanu. Kui see teadmine on olemas, siis vaatame selle aasta valimiste välireklaame, artikleid, sotsiaalmeedia postitusi, et noor saaks aru, mida lubatakse. Praegu on väga populaarne lubada asju, mis tegelikult jäävad kohaliku omavalitsuse pädevusalast välja.

Mõni näide?

Heliis Nemsitsveridze: Üks Tartu valimisliit lubab kanepi legaliseerida.

MK: Jah, nad tahavad ka munitsipaallõbumaja luua. Aga selliseid näiteid tulebki noortele tuua, sest praegu ei oska noored neid lubadusi konteksti panna, et mida kohalik omavalitsus üldse lubada võib.

Kuidas teile tundub, kas 16–17-aastaste valimisõiguslike noorte meediaharidus on piisav, et valida? Kas nad saavad aru, et selle konkreetse valimisliidu puhul ei ole tegemist ju tõsiseltvõetava poliitilise jõuga?

HN: Saavad! Noored on kriitiline kamp. Nad naeravad sellised totrad slogan’id väga kiiresti välja. Väga tihti noori alahinnatakse ja see on minu meelest väga kurb.

MK: Rääkisime kutsekoolis väga konkreetselt erakondade hüüdlausetest. Näiteks EKRE «Anname tuld!», mis ka Viljandis Paalalinna kooli ees tähelepanu sai, on noorte meelest lihtsalt tühi sõnakõlks. Mille pihta tuld antakse? Seda me ju ei tea.

Andsime noortele aja ja ruumi, et nad saaksid iseenda jaoks need asjad selgeks mõelda ja üksteisega oma varasema tausta ja uute teadmiste põhjal arutada. Me ei öelnud neile, et mõelge nüüd nii, aga kui erakondade platvorme analüüsima hakkasime, olid selle tulemused ootuspärased: see, mis tundub meile absurd, on ka neile absurd.

HN: Ma ütlesin küll, et noored on kriitilised, aga selle kõrval jääb neil puudu elukogemusest. Ühiskonnaõpetuse või ajalootunnis ja ka kodus ei räägita sageli nendest asjadest nii põhjalikult. Meie lõime aja ja ruumi oma poliitiliste teadmiste kasvatamiseks. Me lasime neil süvitsi minna.

MK: Me ei rääkinud ainult sellest, kuidas erakonnad parempoolsete-vasakpoolsete skaalale paigutuvad, vaid sellest, kuidas see lõpuks meedias väljendub. Paljud kuulsid esimest korda, et mõned ajakirjanduslikud väljaanded on oma poliitilistelt vaadetelt kaldu ja kui asi läheb poliitikute reklaamini meedias, siis noored ei loo neid seoseid. Nad ei pane 1 + 1 kokku. Ja meie töötubades õpitigi seoseid looma.

Viimane noorte valimisaktiivsuse prognoos oli 25 protsenti. See ei ole kuigi paljulubav.

MK: Kui me hakkasime neid koolitusi tegema, siis olid meil loomulikult eeldused, et millised tulemused olla võiksid. Aga kui me oleme küsinud klassiruumides, kui paljud noortest tunneb huvi valima minemise vastu, siis neid käsi on tõusnud ikka palju rohkem kui 25 protsenti.