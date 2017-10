Pärnu näitas võimu, Tartu nõrkusi

Esines üle ootuste hästi

Pärnu VK (3:0 võit Rakvere ja 3:0 võit Tartu Bigbanki üle)

Pärnakad kinkisid pühapäeval 55. sünnipäeva tähistanud peatreener Avo Keelele täiusliku nädalavahetuse – liigas osalevast 14 meeskonnast ei loovutanud nemad ainsana ühtegi geimi. «10 palli süsteemis liigume hetkel 7–8 vahel,» hindab Keel. Üllatav oli just seljavõit koduse konkurendi Tartu üle, kui mängiti kogu kohtumise vältel ilusat ja tulemuslikku võrkpalli. «Alati saab paremaks minna, aga selge see, et taolist taset ei suuda meie ega keegi teine kogu hooaja vältel hoida,» lisab Keel. Enim säras Taavet Leppik, kes lõi suisa viis ässa ja kogus 16 punkti.

Esinesid oodatud tasemel

Saaremaa VK (3:1 võit Raseiniai ja 3:0 võit Šiauliai üle)

Pärnakatega favoriidikoormat jagav uustulnuk Saaremaa teenis oodatult maksimumpunktid Leedust, mille klubid Läti ega Eesti tippudele tänavu vastu saada ei tohiks. «Meil oli mitmest konkurendist leebem hooaja algus, kuid esimesed ärevad hetked elasime sellegipoolest juba üle,» sõnab saarlaste juhendaja Urmas Tali. Avanädalavahetusel viibis meeskonna kahest tituleeritud diagonaalründajast, kelleks on Hindrek Pulk ja Siim Põlluäär, rohkem aega väljakul esimene, kuid põhjapanevat järeldust pole Tali sõnul mõtet sellest teha. «Pulk jäi hüppeliigese trauma tõttu kontrollmängudest eemale, mistõttu andsin nüüd talle võimaluse meeskonna mänguga kohaneda. Ma ei näe selles probleemi, et meil on kaks tasemel diagonaalründajat. Hooaja jooksul peame maksimaalselt 50 mängu ja kui arvestada seda, et nii Pulgal kui Põlluäärel on eelnevatel hooaegadel olnud üksjagu vigastusi, saavad nad mõlemad lõpuks kindlasti piisavalt mänguaega.»

Tallinna Selver (3:1 võit Järvamaa üle)

Valitseva Eesti meistri ridadest lahkusid suvel nii Lincoln Williams kui Karli Allik, kuid avamängus pakkusid legendaarse Austris Štalsi hoolealused sellegipoolest igati korraliku partii. Järvamaa vastu tegi meeskonnas, kus leegionäre leiab tänavu vaid treeneritepingil, mängu ära huvitav kolmik. Belgia tippklubist Maaseiki Nolikust kodumaale naasnud Taavi Nõmmistu, suvel koondises mänginud Oliver Orav ja noortekoondise liider Albert Hurt tõid kõrge ründeprotsendi toel kokku 43 punkti ning kinnitasid, et arvestataval tasemel võrkpalli näeb pealinnas tänavugi.

TTÜ VK (3:0 võit Šiauliai üle ja 1:3 kaotus Raseiniaile)

Janis Sirelpuu hoolealused, kes mullu teenisid põhiturniiril vaid kolm võitu, said seekord käe valgeks juba avavoorus Šiauliai vastu. Järgmisel päeval selgelt tugevama Raseiniai alistamine olnuks juba hoopis suurem saavutus, ent kaotatud avageimi järel pani Leedu klubi oma paremuse kindlate geimivõitudega maksma.

Rakvere VK (0:3 kaotus Pärnule ja 3:0 võit Limbaži üle)

Mäng Pärnuga näitas paraku ära, et kevadisest Balti liiga tšempionist tänavu kõige kõrgesse mängu sekkujat ilmselt pole. Meeskonna liidrite Artis Caicsi, Siim Põlluääre ja Kevin Saare lahkumine on jätnud oma jälje. Samas täielikult maha kanda mulluse hooaja superüllatajaid samuti ei saa, sest täiendused eesotsas Martti Keele ja Siim Ennemuistiga kuuluvad kohaliku liiga paremate mängijate sekka ja võivad ideaalis viia meeskonna medalini.

Järvamaa VK (1:3 kaotus Selverile)

Olgugi et Laimons Raudsepa meeskonna leegionäride arv kasvas mulluselt ühelt suisa neljale, pole olulist kvaliteedi tõusu märgata. Eeldatavasti selgitatakse taas koos TTÜga, kes jääb Eestis punase laterna rolli.

Esines alla ootuste

Tartu Bigbank (3:0 võit Limbaži üle ja 0:3 kaotus Pärnule)

Kui avamängus lätlaste Limbaži üle võttis Tartu kohustusliku võidu, siis päev hiljem koduse konkurendi Pärnu vastu polnud väljakuperemeestel vähimatki võimalust. Miks nii? «Tuleb vastasele au anda – nad mängisid tõesti hästi. Me ei suutnud pärnakate agressiivsusega kuidagi toime tulla,» tunnistab Tartu juhendaja Oliver Lüütsepp. Tartlased pole jõusaalis veel koormusi alla laskma hakanud, kuid selle taha Lüütsepp pugeda ei soovi. Küll aga ootab ta suuremat tuge leegionäridelt Joshua Stewartilt ja Curtis Stocktonilt. «Nad peavad aru saama, et on toodud meeskonda liidrirolli kandma. Kui nii jätkame, tuleb koosseis üle vaadata – ühe mängu põhjal ei taha ma seda veel teha. Usun, et oleme Pärnuga võrdväärne võistkond.» Hetkepildi põhjal kuulub Tartu samasse punti Selveri ja Rakverega, teisisõnu peaks heitlema pigem pronksi kui kulla eest.