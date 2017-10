Nordic Business Forum – tuumaenergiast isikliku rahuloluni

Kliimamuutuste teema saab seekordsel foorumil palju tähelepanu ning Bransongi rääkis ettekande alustuseks, kuidas ta on üle elanud mitu orkaani, neist viimased, Irma ja Maria, Briti Neitsisaartel. Ta kirjeldas, kuidas ka betoonist varjendis oli loodusjõudu tunda ning see oli väga hirmutav. «Me kõik peame aru saama kliimamuutuste mõjust,» rõhutas ärimees.

Pool sajandit ettevõtluses tegutsenud Branson ütles, et teda pani äriga alustama soov midagi uut teha, midagi muuta. Ta kirjeldas, kuidas üritas plaadikompanii omanikuna rajada oma lennufirmat. Kasutatud lennuki ostmiseks panka minnes oli tema käest küsitud, mis saab lennufirma nimeks. Kui ta ütles, et Virgin, vangutati pead ja öeldi, et see nimi kõlab nii, nagu ei jõuaks lennuk lõppsihtkohta.

Küsimusele publiku hulgast selle kohta, kes inimestest jõuab esimesena Marsile, vastas mees, et ta pole Marsist nii vaimustatud kui Tesla omanik Elon Musk. «Muidugi on see vapustav väljakutse,» lisas Branson, kes pidas Muski väljavaateid esimesena punasele planeedile jõuda siiski paremateks.

Branson selgitas oma kiindumust kosmosesse sellega, et enamik inimesi tahaks sinna tegelikult minna. «On nii palju uskumatult põnevaid asju, mida kosmoserännakud kaasa toovad,» lausus miljardär. Bransoni kinnitusel tahaksid ka tema enda lapsed kangesti kosmosereisile minna.

Bransoni jaoks on stabiilne perekond õnne olulisim osa – ta on oma naisega koos olnud 40 aastat ning lapsed on pidevalt temaga kõikjal kaasas käinud. Branson on selle poolt, et tema töötajad saaksid oma aega kasutada paindlikult, et nii rohkem aega koos perega olla.

«Ma otsin inimesi, kes on osavad teiste inimestega koos töötama, kes hoolivad kaaslastest, kes on liidrid, kes oskavad delegeerida, kes oskavad kuulata,» kirjeldas Branson. «Kirjuta üles, mida inimesed sulle räägivad, et sa seda ei unustaks!»

Branson ütles oma edu kommenteerides, et palju meie käekäigust sõltub lapsepõlvest. Näiteks pole tal enda sõnul kommet teiste inimeste kohta halvasti öelda ja ta näeb alati kõigis pigem head. «Mulle meeldib proovida uusi asju, võtta vastu uusi väljakutseid,» rääkis ta. «Võib-olla ütlen ma «jah» liiga paljudele asjadele, aga elu oleks muidu igav.»

Bransoni sõnul langetab ta nii äri- kui heategevusotsused suuresti selle järgi, kas see võib kellegi elu paremaks teha. «Ma arvan, et inimestel siin ruumis ja põhjamaades laiemalt pole mingit põhjust mitte õnnelik olla,» ütles miljardär. «Meil tuleb mõelda, kuidas saame oma ettevõtja oskuseid kasutades ka teiste inimeste elu paremaks teha.» Ta lisas ühe näitena võimalikust arengust, et loodetavasti ei pea me 20 aasta pärast enam loomi tapma, vaid oskame liha laboris kasvatada.

Tuumaenergiat ei tasu karta

Samuti Helsingis kuulajate ees käinud NASA kosmoseuuringute instituudi endine juht, kliimateadlane James Hansen rõhutas foorumil esinedes, et kliimamuutused on väga pika vinnaga ning viimane aeg on fossiilkütustest loobuda. «Meil on vaja puhast taastuvenergiat, oleksime ammu pidanud seda arendama,» rääkis Hansen. «Selle asemel toodame nüüd kildagaasi, mis fossiilkütuste varu suurendab.»