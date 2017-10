Suure läbimurde lävel seisev Mattias Käit: mulle öeldi, et minu hetk tuleb

Kolmes viimases kohtumises on Käit olnud Fulhami 19. mees ehk see, kes peab küll mängu jälgima tribüünilt, ent olema viimase hetkeni valmis teistega liituma. Nimelt on Inglismaal lubatud mänguks üles anda 18 meest, ent alati võetakse kohtumisele kaasa veel üks mängija, juhuks kui keegi näiteks soojendusel vigastada saab.

«Niipea kui Küprose mängult tagasi läksin, mängisin ühe mängu U23 võistkonnas ja pärast seda olen teeninud põhitiimiga,» kirjeldas Käit viimaseid nädalaid. «Peatreenerilt (serblane Slaviša Jokanovic – toim) pole ma tagasidet saanud, sest tema räägib mängijatega individuaalselt väga vähe, aga abitreenerid on öelnud, et ollakse väga rahul. Kui olin nädal aega treeninud, öeldi, et jätka samas vaimus, sinu hetk tuleb, ole selleks valmis.»

Eeldatavasti pääseks Käit sarnaselt koondisega ka Fulhamis väljakule ründava keskpoolkaitsjana, ent ees on kõvad konkurendid. «Praegu mängivad seal Norra koondise kapten Stefan Johansen ja Oliver Norwood,» sõnas Käit. Põhjaiirlane Norwood sirgus jalgpalluriks Manchester Unitedi ridades, praegu kuulub ta Inglismaa kõrgliigameeskonna Brighton & Hove Albioni hingekirja ning on Fulhamis laenul. Põhja-Iirimaa koondises on Norwood pidanud 43 kohtumist.

Põhimeeskonnas on Käit kenasti omaks võetud. Pallikotte või veepudeleid Käit igatahes uustulnukana tassima ei pea. «Õnneks on meil kitman’id (varustuse eest hoolitsejad – toim), kes seda teevad! Nüüd, kui olin terve nädala nendega, võeti mind juba kui tiimikaaslast. Kui ikka iga päev näed ja suhtled, suhtutakse nagu omasse.»

Mängupäeval on «19. mees» Käit kaaslastega koos kuni murule astumiseni. «Enne mängu olen võistkonnaga koos hotellis. Aga kui teised lähevad soojendust tegema, siis mina seda kaasa ei tee. Vorm pole seljas, aga niipea kui midagi peaks juhtuma, siis tagasi riietusruumi, vorm selga ja minek! Sooja saan sellisel juhul ju vajadusel ka väljaku külje peal teha. Kui aga probleeme pole, lähen mängu alates tribüünile või õigemini täpselt pingi taha. Poolajal lähen jälle riietusruumi, et treenerit kuulata. Kui mäng läbi saab, vahetan riided ja teen sama jooksu, mida teevad pingimehed,» kirjeldas Käit.

Esindusmeeskonna trennid olevat kõvemadki kui U23 meeskonna mängud. «Vahele olen tegelikult seni jätnud ainult ühe U23 mängu. Isegi kui sa ei mängi, on põhikoosseisul järgmisel päeval väga intensiivne trenn, nii et koormused on vist olnud isegi suuremad kui U23 poistel. Lihtsalt mänguminutid on väiksemad, aga ei usu, et see oleks probleem!» sõnas Käit.

Koondise peatreeneril Martin Reimil on mängudeks Gibraltari ning Bosnia ja Hertsegoviinaga üldjoontes kasutada kõik, keda ta soovis enda käe alla kutsuda. Martin Miller ja Rauno Sappinen otsustati seekord anda noortekoondise käsutusse, Norra kolmandas liigas mängiva Aleksandr Dmitrijevi liiga aga koondisekohtumiste ajaks mängupausi ei tee ja kuna Reim ei näe Dmitrijevi põhimehena, jäeti temagi seekord kutsumata.

Üks viimase hetke puuduja siiski on. «Ats Purjel on kannaga probleeme, klubi eest ta küll mängib, aga sööb valuvaigisteid ja trenni ei saa teha. Seega jätsime ta kõrvale. Hetkeseisuga me kedagi tema asemele ei kutsu, ei ole mõtet kedagi niisama tuua. Saame hakkama nendega, kes on,» sõnas Reim.

Mida ta eesootavatelt mängudelt ootab? «Võidukohustus on meil Gibraltari vastu suur. Oleme kõigis viimastes mängudes üritanud võidu peale minna ja sammume edasi täpselt sealt, kus eelmised mängud lõpetasime. On asju, mida saame paremini teha, eriti rünnakul. Skoori peale ei taha ma mõelda, aga mõistagi üritame mänguplaani teha ja mängijad väljakule saata selliselt, et tuleks väravaid ja tekiks väravamomente,» sõnas Reim.

Eesti koondis kohtub laupäeva õhtul kell 19 Portugalis Faros peetavas MM-valikmängus Gibraltariga, järgmisel teisipäeval võõrustatakse kell 21.45 tsükli viimases mängus Bosnia ja Hertsegoviina koondist.