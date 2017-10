Olümpialootus Kristjan Ilves: olen maailma tipule kõvasti lähemal

Kuuel suvisel osavõistlusel võistelnud Ilves kogus 194 punkti ning saavutas üldarvestuses viienda koha, kuid võistluse reglemendi alusel sai eestlane suve parima kahevõistleja tiitli. Nimelt lugesid ainult nende sportlaste tulemused, kes osalesid kõigil kolmel etapil ehk kuuel osavõistlusel.

«Selline formaat on ennekõike hea ettevalmistus. Nägi, kuidas teised on suve jooksul edasi arenenud. Mina ei pea praegu häbenema,» ütles 21-aastane Ilves ning lisas, et kõik on läinud plaanipäraselt ja väike boonus üldvõiduna on ainult positiivne märk selle tõestuseks.

«Väga vinged võistlused. Hüpped on sisuliselt samad, murdmaal rullsuusad – seal tuleb peamine vahe sisse. Kõigil on võrdsed tingimused, kuid talvel hakkab mängima määrde- ja suusafaktor,» rääkis Ilves.

Sloveenias Planicas peetud etapil teenis Ilves viienda koha punktid, kaotades võitjale Magnus Hovdal Moanile 5,2 sekundiga. Kas eestlane pürgib kõige kõrgemasse mängu ka nii-öelda õigetel võistlustel? «Viimasel võistlusel oli mu kaotus viis sekundit, Saksamaa ässad jäid nende koduradadel mõne sekundi kaugusele. Eks talv annab selgema pildi, kuid usun, et olen kõvasti lähemale saanud. Tuleb teha veel tööd, aga miski pole võimatu,» kommenteeris Ilves oma arengut.

Ilves on pigem tuntud kui hea hüppaja, kuid tänavu on järele tulnud ka murdmaa. «Hea hüpe mäel paneb aluse kogu võistlusele – palju lihtsam on alustada. Murdmaal on eespool startijad rahulikumad alustajad ja sõidetakse tõusvas tempos. Areng suusarajal on asjade loomulik käik, aastatega lähed tugevamaks,» selgitas ta.

Eile käis Ilves Sloveenia mägedes matkamas ning täna suundub Itaaliasse Predazzosse, kus plaan näeb ette neli kuni viis päeva kergemaid treeninguid. Seejärel võetakse ete teekond Saksamaale, kus Oberhofi suusatunnelis leiab enne lumele minekut aset kümnepäevane treeningutsükkel. «Sel aastal loobusime riskide vältimiseks Ramsau laagrist. Ei taha, et enne talve midagi valesti läheks. Tervist tuleb hoida ning mitte üle treenida,» tõdes Ilves.

Noorteklassis medaleid võitnud Ilves on olümpiaks seadnud kõrged eesmärgid. «Ennustamine on tänamatu töö, kuid Pyeongchangist on vara medaleid oodata. Minu eesmärk võiks olla esikümme, see oleks väga kõva saavutus ning sinnapoole ma pürgin.»