Spordi lühiuudised

FREESTYLE-SUUSATAMINE

Kelly Sildarul opereeriti eelmisel nädalal ka rangluud

Eelmisel nädalal põlvelõikusel käinud freestyle-suusataja Kelly Sildaru avaldas, et sama operatsiooni käigus eemaldati tal kevadel murtud rangluust ka kruvi. Sildaru rääkis videoblogis, et pärast vigastada saamist tehti Uus-Meremaal ta põlvele kaks testi: üks näitas, et ristatiside on katki, teine andis aga hoopis vastupidise tulemuse. Alles Tallinnas tehtud uuringud tõestasid, et minna tuleb siiski lõikuslauale. «Põlv läheb iga päevaga paremaks. Taastumiseks kulub tavaliselt kuus kuni üheksa kuud. See on päris pikk aeg. Elan selle siiski üle ning ootan juba tagasi lumele pääsemist,» sõnas Sildaru.

NUMBER

18:46

kaotas Margus Hundi koduklubi Indianapolis Colts Ameerika jalgpalli NFLi liigas Saettle Seahawksile. Coltsil on üks võit ja kolm kaotust.

JÄÄHOKI

Jaromir Jagr jätkab karjääri Calgary Flamesis

45-aastane Tšehhi hokilegend Jaromir Jagr (pildil) leidis NHLis uue tööandja – ta sõlmis ookeanitaguse meedia andmeil aastase lepingu Calgary Flamesiga. Teda üritas enda ridadesse meelitada ka St. Louis Blues, kelle peamänedžeri Doug Armstrongi sõnul eelistas ta teist meeskonda. Jagr on NHLis olnud kokku 23 hooaega ja esindanud kaheksat klubi. Viimasel kahel hooajal mängis ta Florida Panthersis, mullu tõusis Wayne Gretzky järel liiga kõigi aegade teiseks väravakütiks.

TENNIS

Raisma langes, Zopp alustab täna

Kenneth Raisma (ATP edetabelis 716.) kaotas ITFi turniiril Rootsis Falunis avaringis kohalikule tennisistile Karl Fribergile (940.) 2:6, 1:6. Samal võistlusel on esimesena asetatud Eesti meeste esireket Jürgen Zopp, kes kohtub täna šveitslase Adrian Bodmeriga (507.). Turniiri auhinnafondis on 25 000 USA dollarit.

KORVPALL

Arnold Mitt debüteeris Itaalia esiliigas

19-aastane keskmängija Arnold Mitt tegi debüüdi Itaalia korvpalli esiliigas, kui lõi Montegranaro 69:83 kaotusmängus Ferraraga kaasa ühe minuti. Mitt pääses korra viskele, tabas ehk sai protokolli kaks punkti. Mitist aasta noorem Kaspar Treier liiga avavoorus Montegranaro meeskonna koosseisu ei kuulunud.

KERGEJÕUSTIK

Gatlin ei kandideeri parima kergejõustiklase nimetusele

Londonis 100 meetri jooksu maailmameistriks kroonitud Justin Gatlin ei kuulu kümne meessportlase hulka, kes kandideerivad aasta parima kergejõustiklase nimetusele. Ameeriklane on kahel korral jäänud vahele keelatud ainete kasutamisega ning kandnud võistluskeeldu. See on esimene kord pärast 2004. aastat, kui 100 meetri olümpiavõitja või maailmameister kümne nominendi sekka ei mahu.

Kuldmedal Serbiale

Serbia võrkpallinaiskond alistas finaalis Hollandi 3:1 (20, 22, –18, 18) ja krooniti Bakuus Euroopa meistriks. Pronksikomplekt kuulus Türgile.

Muguruza loobus

Maailma esireket Garbine Muguruza (Hispaania) andis Pekingi tenniseturniiri avaringis seisul 1:6, 2:0 kehva enesetunde tõttu Barbora Strycivale (Tšehhi) loobumisvõidu.