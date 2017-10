Haldusreform võtab kümnetelt tuhandetelt valimise isu

Valimisaktiivsus näitab mõndagi demokraatia käekäigu kohta. Ilmselgelt tegid inimesed Soomes ja Lätis sealsetest haldusreformidest järelduse, et kohalik juhtimine on läinud kaugemale ja muutunud varasemaga võrreldes arusaamatumaks.

Eestiski on varem valdu liidetud – võtsin ette kokku 12 aastatel 2005 ja 2009 liitunud valda, millest sai kokkuvõttes neli valda. Valimisaktiivsus langes 12 endise valla piirkondades ühe erandiga kohe, ja seda juba esimestel ühendvalla volikogu valimistel.

Seejuures on märgatav tendents, et mida väiksem on teistega ühinev vald, seda drastilisem oli valimisaktiivsuse kahanemine (loe ka loo juures olevat lisamaterjali). Kukkumised kahekohalise protsendimäära jagu olid seal üsna tavalised, rekordi lõi tilluke Kabala vald lausa 22-protsendilise valimisaktiivsuse vabalangusega.

Läti õudne kukkumine

Vaatlesin üleriigilisi valimisaktiivsuse andmeid Läti kohta, teadagi on seal Riia osatähtsus elanikkonnast palju suurem kui Eestis Tallinnal ja suurlinnasid haldusreformid enamasti ei puuduta.

Läti näide kinnitab, et valimisaktiivsuse langus ei pruugi tulla kohe, esimestel valimistel uute piiridega valdadesse, vaid see võib anda mõju alles järgmisel korral. Võib ka juhtuda, et valimisaktiivsus kukub lausa kahtedel või veelgi rohkematel kohalikel valimistel järjest.

Niisiis viis lõunanaaber haldusreformi läbi 2007. aastal, 562 vallast jäi alles 119. Erinevalt Eestist toimusid esimesed valimised ühendvaldadesse alles 2009. aastal ja seda koos europarlamendi valimistega. Kui 2009. aastal andis hääle 53,80 protsenti, siis 2013. aastal vaid 46 protsenti – seega kasutas oma demokraatlikku otsustusõigust ligi kaheksa protsenti vähem valimisealisi! Kui Eestis hääletaks kaheksa protsenti inimesi vähem, tähendaks see ei rohkem ega vähem kui 87 000 inimest.

Läti seimi politoloogist liige Veiko Spolītis ütleb, et nende riigis ei langenud aktiivsus kohe pärast haldusreformi, ent pärast seda on huvi valida kahanenud aastast aastasse – alles tänavustel valimistel toimus taas väike kasv. Nagu juba öeldud, on aga Riia osatähtsus lõunanaabri elanikkonnast nii suur, et just selle linna võimuvahekorrad viisidki huvi väikesele tõusule.

Soome suursaatkonna pressinõunik Hannele Valkeeniemi on pärit väikesest, vaid 2300 elanikuga Sahalahti vallast, mis sundliideti 2004. aastal 25 000 elanikuga Kangasala vallaga. Ta oli ise varem ajakirjanik ja tegeles palju haldusreformi teemadega.

Sahalahtis toimus hääletamas käinute hulga langus samuti juba esimestel, ühinemisega kaasnenud valimistel – 2000. aasta 63,3 protsendilt vajuti alla viie protsendipunkti jagu. Ja veel üks nukker tendents – kui enne liitmist oli Sahalahtis palju suurem valimisaktiivsus kui Kangasalas, siis hiljem on see just suurvalla Sahalahti osas valla keskmisest madalam.

«Paraku Sahalahti hääl enam uues vallas ei kosta,» tunnistab Valkeeniemi. «Inimesed ei tunne enam, et see on nende kogukond. Need inimesed, kes otsustavad, ei aja enam sinu asja, nad ei ole sinu inimesed. Nad ei tunne sind ega sinu piirkonda.»

Samal ajal säilitati kõigile vallaametnikele töö, mis tähendas, et valitsemiskulude olulist kokkuhoidu liitmisest ei tulnud. «Kõige hullem haldusreformi tagajärg oli kohaidentiteedi kadumine,» räägib endine ajakirjanik.