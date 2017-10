Järjekordne Euroopa lennufirma pankrotis

Esmaspäeval teatas maksejõuetusest Suurbritannia üks vanemaid lennufirmasid Monarch Airlines.

Monarchi pankrot mõjutab peaaegu 900 000 reisijat, kellest 110 000 jäid välismaale, mistõttu alustas Suurbritannia oma ajaloo suurimat rahuaegset repatrieerimisoperatsiooni. Londoni Lutoni lennuväljal baseeruv ettevõte tühistas 750 000 broneeringut.

«Mul on väga kahju, et tuhanded seisavad silmitsi ära jäänud puhkusereisi, hiljem kojujõudmise ja hiiglaslike ebamugavustega, mida meie ebaõnnestumine põhjustas,» saatis Monarchi tegevjuht Andrew Swaffield sõnumi töötajatele pärast seda, kui valitsus lennukompanii üle võttis.

Peaaegu 90 protsenti Monarchi töötajatest ehk 1858 inimest said esmaspäeval oma tööst priiks.

1967. aastal asutatud Monarch Airlines on Suurbritannia üks vanemaid lennufirmasid, mis korraldas reise Vahemere maadele, Kanaari saartele, Küprosele, Egiptusesse, Rootsi ja Türki. Soome ringhäälingu Yle andmetel tegi lennufirma reise ka Soome Lapimaale.

Ettevõtte asutaja oli Šveitsi ärimees Sergio Mantegazza, kes oli selle omanik 2014. aastani, mil ta müüs selle erakapitalifondile Greybull Capital. Lennufirma oli edukas niikaua, kuni tšarterreiside populaarsus hakkas vähenema ja inimesed hakkasid eelistama odavlennufirmasid.

Uuesti sattus ettevõte raskustesse eelmisel aastal, sest terroriohu tõttu vähenes drastiliselt reisijate arv Tuneesiasse, Türki ja Egiptusesse. Probleeme tekitas ka naelsterlingi kursi suur langus. Siis päästsid ettevõtte omanikud.

Monarchi suurim turg oli Hispaania, kuid nad jäid alla konkurentidele, kes korraldasid rohkem reise ja puhkusepakette, samal ajal kui migratsioonikriis peletas paljusid turiste Vahemere idaosast. Suurbritannia lennuameti juhi Andrew Hainesi sõnul lendas kõige enam Monarchi kliente Costa del Soli piirkonda.

«Monarch oli tegelikult Vahemere-piirkonna hinnasõja ohver,» ütles Suurbritannia transpordiminister Chris Grayling Sky Newsile. «Monarchi probleem oli see, et ta ei olnud ei üks ega teine. Ei olnud tšarterlennufirma ega ka tõeline odavlennufirma.»

Monarch oli suuruselt viies lennufirma Suurbritannias, aga selle turuosa kahanes sel aastal 1,7 protsendini võrrelduna 2,6 protsendiga aastal 2012, kirjutab Reuters.

Financial Timesi andmetel pidasid omanikud kuni viimase minutini läbirääkimisi mitme lennufirmaga, teiste hulgas easyJeti ja British Airwaysi omaniku IAGga. Laupäeval andis Ühendkuningriikide lennuamet ettevõttele kapitalisüsti leidmiseks 24 tundi, aga Greybull Capitalil see ei õnnestunud.

Minister Grayling ütles BBC-le, et olukord läks valitsuse kontrolli alt välja. «See, et nad ei suuda päästepaketti leida, selgus viimastel tundidel. Nad pidasid läbirääkimisi teiste lennukompaniidega. Nad püüdsid kindlustada lennukompanii tulevikku, kuid kahjuks see ei õnnestunud,» ütles Grayling.

Transpordiministeeriumi esindaja sõnul püütakse reisijad koju tuua nende saabumisajale nii lähedal kui võimalik, aga mitte varem, et mitte nende reise katkestada.

«Mõnel reisijal tuleb välismaal ehk pikemalt olla. Ja mõni tuleb tuua ilmselt teise lennujaama,» lausus ta.