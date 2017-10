Margus Kiiver Kataloonia MM-rallist: kirglik taktikamäng kruusal ja ringrajal

Õnneks on see nüüd läbi – selle aasta pikim, kokku kuue nädala pikkune paus autoralli MM-sarjas. Augusti teises pooles sõidetud Saksamaa MM-ralli keris eestlaste emotsioonid lakke, kui Ott Tänak ja Martin Järveoja oma teise WRC võidu kirja said. Nüüd pöörame pilgu Kataloonia poole, mis on poliitiliselt pildis olnud juba mõnda aega.

Kindlasti kütab Kataloonia iseseisvusreferendum kirgi ka sel nädalavahetusel ja loodetavasti ei mõjuta see ühel või teisel viisil reedel algavat Kataloonia MM-rallit. Tegu on kindlasti hooaja ühe põnevama ralliga ja ainsa võistlusega kalendris, mis sõidetakse nii kruusal kui asfaldil. Kui hooaja lõpuni on jäänud kolm etappi, on Kataloonia rallil väga suur roll maailmameistritiitlite jagunemisel ning tugev osa selles on ka meie sõitjatel.

Kataloonia ralli on olnud aastaid ka minu isiklik lemmik. Eelistan seda iga kell Soomele ja Poolale, mida peetakse traditsiooniliselt eestlaste lemmikrallideks. Lihtne kohale minna, saad ühel nädalavahetusel näha nii kruusa- kui asfaldirallit, võimalus näha veel viimaseid päikesekiiri enne Põhjamaades algavat kaamost, ja loomulikult kohapealne atmosfäär.

Emotsionaalsed kohalikud annavad nädalavahetusele positiivse kaasaelamisega oma suure osa. Kaasa elatakse kõigile, kõige rohkem loomulikult omadele sõitjatele WRC tipus, Dani Sordole ja Marc Martile. Siinkohal aga lõpetame sisuturunduse ja läheme edasi selle ralli oluliste nüanssidega.

Hispaania MM-etapp / Alari Paluots

Ralli keskus on Barcelonast sadakond kilomeetrit piki rannikut allpool asuvas Salou kuurortlinnas. Tänavu ei sõideta neljapäeva õhtul publikukatset, mida on peetud nii Salous kui Barcelonas. Ralli avatakse hoopis neljapäeval Salous rannapromenaadil ja reede hommikul alustatakse kruusakatsetega.

Reedesed katsed on sõitjatele tuttavad, teiste hulgas ralli pikim, 38,95-kilomeetrine Terra Alta katse, mis sisaldab ka asfaldilõike. Ilmaennustus lubab ralli toimumispaika kuiva ja kuuma ilma, parimatel hetkedel on sooja pea 30 kraadi. See tähendab, et reedel tuleb esimese ringi katsetel ees startijatel teed lahti lükata.

Kruusakatsed ei ole Kataloonia MM-rallil just kõige kiiremad, need on küllaltki tehnilised ja muutuvate teeoludega. Reede õhtul tulevad kruusaseades autod Salous asuvasse hooldusalasse tagasi ja mehaanikutel on aega 75 minutit, et lisaks tavapärasele hooldusele vahetada autode kruusaalus asfaldialuse vastu. Korralik väljakutse mehaanikutele, sest tööd on palju ja aega vähe. Selle vahetusega pannakse masinad asfaldiseadesse, et kahel järgmisel päeval Tarragona mägede kurvilistel ja kiiretel teedel sõidetavateks katseteks valmis olla.

Sõitjad ise on Kataloonia MM-ralli kiireid asfaldikatseid iseloomustanud kui ringrada – ülekaalus on omavahel seotud kurvid, kus hea rütmi saavutamine tagab kindlasti ka hea tulemuse. Kui kruusakatsed on 2016. aasta koopia, siis asfaldikatsete osas leidub tänavu uuendusi.

Laupäeval on kaks täiesti uut katset, El Pont d’Armentera ja Savallą. Ka kolm pühapäevast katset on eelmise aastaga võrreldes uued. Kõik on küll varem kasutuses olnud, punktikatse Santa Maria sõideti viimati 2012. aastal. Mägedes sõidetavad katsed väga eksimisruumi ei jäta, üle teeääre kaldudes võib sind oodata kaljusein, teepiire või sügav kraav.