Mida võtate ette, et senisest enam ülikoolide lõpetajaid jääks Tartusse?

EKRE

Ülikoolide lõpetajad peaksid saama elu edendada eeskätt seal, kust pärinevad. Tartu roll on tagada elanikele hoolitsetud elukeskkond, et inimesed ei sooviks ära kolida, kuna siin on kodulähedased lasteaiad ja koolid, palju rohelust kaunites puhkeparkides, mänguväljakud ja vaba aja veetmise võimalused igale eale ning hästi korraldatud linnatransport.

Isamaa ja Res Publica Liit

Plaanime linna tihedamat koostööd ülikoolide teadlastega, kaasates neid linna probleemide lahendamisse. Loome teadlaste nõukoja, kuhu on kaasatud kõik Tartu teadlased. Seame linnas prioriteetseks teaduspõhised arengusuunad. Anname igal aastal kümme nelja-aastast doktorantuuristipendiumi linnale oluliste teemade uurimiseks. Toetame piirkondliku teaduskoostöö ettevõtlusvõrgustiku arendamist. Tudengite kaasamine koostöösse linna ja ettevõtjatega loob paremaid võimalusi ka pärast lõpetamist koostööd jätkata ning end Tartus teostada.

Reformierakond

Selleks et ülikoolide ja ka kutsehariduskeskuse lõpetajad jääksid Tartusse, on vaja, et siin oleks noortele atraktiivseid töökohti ning mõnus elukeskkond. Seda ei ole võimalik lahendada võluvitsaga, vaid vaja on palju erinevaid tegevusi. Töökohtade loomisel saab omavalitsus olla ettevõtjatele heaks partneriks: abistada investeeringute Tartusse meelitamisel, siinse elu- ja ettevõtluskeskkonna loomisel ning asjaajamise arusaadavaks muutmisel.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Tudengid vajavad motivatsiooni, et olla Tartu täieõiguslikud kodanikud: anname Tartu sissekirjutusega tudengitele eluasemetoetuse ehk tudengitoetuse. Pärast lõpetamist vajavad tudengid nutikaid töökohti, mis pakuksid neile eneseteostust. Linn ja ülikoolid saavad koos pingutada arendamaks tehnoloogiamahukat, innovaatilist ettevõtlust. Koos töökohtadega peame arendama ajaveetmise, huvitegevuse ja kultuuri nautimise võimalusi. Mitmekesine kultuurikeskkond, hea bussi-, rongi- ja lennuühendus, nüüdisaegne linnakeskkond ning avatus, sõbralikkus ja sallivus – kõik see kutsub noori siia tulema ja jääma.

VL Südamega Tartu

Südamega Tartu toob tudengid Tartu fookusesse ja viib meie linna elanike arvu kiiresti taas üle 100 000 piiri. Ja seda mitte läbinisti kunstliku (ja ebaseadusliku) haldusreformi teel, vaid tudengeid ja noori paremini Tartuga sidudes. Meie programmis sisaldub innovatiivne idee Tartu kultuuripiletist, mis võimaldaks kindla kuutasu eest külastada piiramatul arvul kultuuri- ja spordiüritusi ja mille põhipakett oleks tudengitele üldse tasuta. Samuti lubame Tartut avastama tuleva­tele noortele kolmeks kuuks tasuta võtmed-kätte-elamispinda ning rajame rongijaama ja Vanemuise vahele noore tudengipere linnaosa.

VL Tartu Eest

Tartule annavad uue hingamise julged ideed, mis toovad linnale tuntava kasu ja võimaluse arenguhüppeks. Praegu lahkub Tartust 70 protsenti ülikoolide lõpetajatest, sest nad ei näe Tartus piisavalt karjääriperspektiivi. Tartu vajab tõmbekeskusi, mis tõstaks tartlaste elukvaliteeti ja laiendaks meelelahutusvõimalusi, mis edendaks ettevõtlust ja looks uued tulevikku vaatavad linnaosad, kus noored inimesed tahaksid elada ja töötada. Oma rolli mängivad ka kehvad transpordiühendused, mille areng on jällegi tihedas seoses tõmbekeskustega. Noored edumeelsed inimesed tahavad elada seal, kust on võimalik kiirelt ja mugavalt pääseda mujale maailma. Lisameetmena võiks tudengitele võimaldada õppelaenu tagasimaksmist linna poolt, kui nad jäävad pärast ülikooli lõpetamist Tartusse elama ja töötama.

VL Tartu Heaks

Tasume pärast kõrgkooli lõpetamist Tartusse elama ja töötama jäävale noorele õppelaenu osamakseid kolme aasta jooksul eluaseme soetamiseks. Eeldame, et linnaeelarvest kulub selleks lisaks ligikaudu 600 000 eurot aastas ja selle kulu katab omakorda siiajääjate tulumaksust laekuv panus. Ülikooli lõpetajate jäämise või lahkumise otsuseid mõjutab nii keskkond (sh üürihinnad), avalike teenuste kättesaadavus (lasteaia kohatasu) kui ka liikumisvõimalused (rong, lennuk, buss).

Ühendatud Vasakpartei

Kas just Tartusse, aga eesti haritlased peavad kindlasti edendama elu Eestimaal. Kõigil aegadel on ülikoolis olnud riiklikud või ametkondlikud stipendiumid kohustusega hüvitada saadud haridus teatud aja jooksul suunatud ametikohal töötamisega. Vabariigiga pea ühevanune eestikeelne kõrgharidus on kindlustanud eestlaste püsimise kultuurrahvana. Tartule eriti vajalike spetsialistide saamiseks tuleks luua munitsipaalstipendiumid. Haridust ja eriti teadust ja tehnoloogiat tuleb hakata finantseerima euroopalikus mahus (praegu kolmandik Euroopa Liidu keskmisest).