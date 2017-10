Andres Sõbra korvpallikommentaar: Tartu seis tundub kurb, Taltsi ja Soku parim enne on möödas

Ütlen ausalt, meistriliigas on see supp juba nii lahjaks läinud, et meie (Rakvere Tarva) eemaldamisega tegelemise asemel olnuks Jaak Salumetsal ja Keio Kuhil õige hetk hoopis viis-kuus punti meistriliigasse juurde tuua. Tegelikult on ju küll ja küll noori, kes end tõestada tahaks. Näiteks Soku Korvpallikool, Paide ja Viimsi saaksid meistriliigas kindlasti hakkama. Ja küll oleks ka nendel vanematel meestel huvi töö ja muude tegemiste kõrvalt meistriliigas mängida, kui näiteks kohtumiste arv nii suur poleks nagu praegu, või moodustataks kaks tugevusgruppi.

Me ei saa rääkida sellest, et meil on Eestis suurklubi. Ma tean, kuivõrd kõva tööd on Kalevi juhid Ivar Valdmaa ja Toomas Linamäe ning treenerid Alar Varrak ja Martin Müürsepp teinud, aga kui me saame suurelt tappa tugevuselt kolmandas eurosarjas... On selge, et meil lihtsalt puudub raha suurklubi loomiseks.

Kalevist veel. Ma olen Martinile otse öelnud, et laske Bojan Suboticil ja Martynas Mazeikal minna ja ostke selle raha eest välismaalt üks korralikum mängumees. Matthias Tass saab need Subotici ja Martin Dorbek Mazeika minutid kenasti asendatud. Kui sellele pundile üks korralik mees juurde võtta, poleks VTB Ühisliigas play-off’i jõudmine võimatu. Olen oma stiililt Varrakust küll väga erinev treener, aga minul temasse usku jagub.

Kui Tartu meeskonnast rääkida, siis tundub seis kuidagi eriti kurb. Ma ei kahtle nende uue peatreeneri Priit Vene oskustes, aga selles koosseisus ei paista praegu suurt sisu olevat. Janar Taltsi ja Tanel Soku parem enne on möödas, leegionärid pole erilist muljet jätnud ja oma noored Hendrik Eelmäe, Robin Kivi ja Märt Rosenthal pole veel valmis meeskonda eurosarjas vedama.

Kui meie oma klubidest nüüd midagi head otsida, siis TTÜ eesotsas treenerite Rait Käbini ja Raido Ringmetsaga võib midagi ilusat pakkuda. Mulle ikka hirmsasti meeldib see nende punktikütt Sten Olmre. Ta on selline sünge mängumees, kes peaks igal juhul koondises olema! Aga ainult noortega suurtele kandadele ei astu – TTÜ-l oleks sellele kambale ühte-kahte kogenud meest kõrvale vaja. Ja TLÜ/Kalev oma uue klubijuhi Sten-Erik Jantsoniga tundub ka ahne – ma arvan, et nad ei sihi üksnes medalit, vaid suisa finaalipääsu.